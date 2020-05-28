【自助餐優惠】灣仔諾富特父親節自助餐6折優惠　$317起任食法式鴨肝海鮮刺身

▲ 灣仔諾富特世紀酒店Novotel Le Café推出夏日法式晚市自助餐優惠。（圖片來源：諾富特世紀酒店網站）

父親節將至，是時候要訂位食餐好！灣仔諾富特世紀酒店Novotel Le Café推出夏日法式晚市自助餐優惠，由6月1日至8月31日起，只需讚好其Facebook專頁即享6折優惠，以低至$317任食生蠔、松葉蟹腳、和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、生牛肉他他及牛油焗田螺等多達70款美食，優惠更適用於父親節正日！

收費詳情

位於灣仔的香港諾富特世紀酒店Novotel Le Café將於6月1日至8月31日推出「夏日法式饗宴晚市自助餐」，只需讚好其facebook專頁或追蹤其Instagram，即可獲6折自助餐優惠，折實每位成人低至$317，6月21日父親節正日都適用。

成人正價 成人優惠價 （6折後） 小童正價 小童優惠價 （6折後） 星期一至四 $528 $317 $328 $197 星期五至日，公眾假期及前夕 $558 $335 $348 $209 父親節 (6月21日) $588 $353 $368 $221

*以上價錢須另收以原價計算的加一服務費

任食和牛漢堡鴨肝及海鮮刺身

自助餐提供多達70款美食，包括香煎鴨肝、澳洲和牛鴨肝漢堡、法式海龍皇湯、白酒煮藍青口、生牛肉他他、三文魚他他及法式海鮮等。還有多款熱盤，如法式清湯牛肉、紅酒燴雞、香草牛油焗田螺、香橙燒鴨、慢煮油封鴨髀等。

▲ 香煎鴨肝。（圖片來源：諾富特世紀酒店網站）

此外，自助餐亦提供多款海鮮，如新鮮生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺、松葉蟹腳等，以及多款每日刺身，包括三文魚、吞拿魚、立魚、油甘魚等。

▲ 白酒煮藍青口。（圖片來源：諾富特世紀酒店網站）

甜品的選擇也相當豐富，有法式焦糖燉蛋、法式蘋果批、紅酒燴梨、士多啤梨拿破崙等。

▲ 香煎鴨肝。（圖片來源：諾富特世紀酒店網站）

優惠詳情︰

優惠日期：2020年6月1日至8月31日

地點：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店一樓Novotel Le Café

時間：6:30pm - 9:30pm

訂座電話：2598 9869 / 61068083（WhatsApp）

訂座連結：https://bit.ly/3d91p1v

*只需讚好Novotel Century Hong Kong Facebook專頁或追蹤Novotel Century Hong Kong Instagram，即享6折優惠。

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責任編輯：王俊賢