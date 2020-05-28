【神童畢業】3歲記得美國歷屆總統名字　13歲神童考獲4個副學士學位GPA爆4畢業

▲ 美國一名13歲神童2年已考獲4個副學士學位，成為他所就讀的院校最年輕的畢業生。

不少人都討論究竟神童是天生的，還是後天培育出來？美國一名13歲神童2年已考獲4個副學士學位，成為他所就讀的院校最年輕的畢業生，他的媽媽指兒子3歲已記得美國歷屆總統及副總統的名字，他似乎就是天生的神童。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，13歲的Jack Rico平日愛打機，又會跟姊姊爭吵，看來和其他13歲的孩子沒甚麼分別，但原來他年紀輕輕已獲得4個副學士學位，而且在短短2年內就做到。

愛學習新事物成讀書動力

Jack近日於加州的富勒頓學院（Fullerton College）畢業，他成為該校創校107年來最年輕的學生及畢業生。一般主修一項研究已不容易，但Jack選擇同時讀4個副學士學位，包括歷史、人類表述、社會行為及社會科學，而且全部保持GPA 4.0的超班成績。

以為Jack有甚麼讀書心得，但他指其實沒有，純粹出於愛學習的態度、做好時間管理及專心聆聽老師講課。

我只是喜歡學習新事物，想對世界及我們可研究的範圍有更多了解。

▲ Jack Rico沒有甚麼讀書心得，只有喜歡學習新事物的態度。（相片來源︰IG @jackanjuliasmom）

富勒頓學院大約有21,000名來自不同背景的學生，校長Greg Schulz強調Jack特別突出︰

這樣一個年輕的學生上課並不常見，因此Jack是校園裡眾所周知的人物。

【神童博士】15歲港產數學神童移居蘇格蘭 破格獲愛丁堡大學取錄為博士生

3歲懂美國總統副總統名字

Jack的媽媽Ru Andrade指兒子從小就很特別，當他快4歲時，媽媽問他生日當天想去哪裡，他不像其他孩子要去主題樂園，而是想去白宮。

於是媽媽開玩笑說，「如果你能記住美國所有總統的名字，我就帶你去。」

▲ 媽媽不時在IG分享Jack的生活。（相片來源︰IG @jackanjuliasmom）

一星期後Jack跟媽媽說，他已記得美國歷屆總統甚至副總統的名字，那時候媽媽知道，兒子比她更聰明。

再赴大學修讀歷史學位

Jack入讀富勒頓學院前一直在家自學，因此這是他人生第一個畢業禮，可惜的是由於新冠肺炎疫情，畢業禮取消了，令他感到有點難過和失望。他的家人和朋友為他舉行畢業慶祝活動。

接下來，Jack將到內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）修讀歷史學位。即使學習進程比同齡孩子快，他仍笑指自己還是一個孩子。問到他長大後想要成為甚麼樣的人時，Jack說：

我現在才13歲，仍在努力探索自己的興趣。

▲ Jack將到內華達大學拉斯維加斯分校修讀歷史學位。（相片來源︰IG @jackanjuliasmom）

他現在最想回到自己最喜歡的電子遊戲上，才再思考人生。

更多神童的故事，即睇︰

【全家是天才】父母教出天才7歲讀中學 14歲女神童掀8間美國名牌大學爭奪戰

【3歲神童】IQ142自學英語愛計數 獲邀成神秘天才會Mensa最年輕會員

【IQ145神童】9歲男孩IQ145 花9個月完成大學課程成史上最年輕大學畢業生

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲