里安納度將夥拍大導演史高西斯促成6度合作　《花月殺手》探究連環兇案與FBI 崛起關係

▲ 里安納度狄卡比奧和馬田史高西斯勢將第6度合作拍片,新作暫名為《The Killers of the Flower Moon》。(法新社圖片)

荷里活男神里安納度狄卡比奧(Leonardo Dicaprio)是美國大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese) 愛將,而據美國綜藝雜誌《Variety》的報道,里安納度和史高西斯導演早洽談了合拍新片《Killers of the Flower Moon》,快將正式公布開拍這部有關上世紀20年代美國連環謀殺案與FBI(美國聯邦調查局)崛起的電影,這對台前幕後黃金組合勢將第6度合作。

▲ 《花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起》是美國記者David Grann著作,被《時代雜誌》評為2017年十大非虛構書藉。(網上圖片)

據美國綜藝雜誌《Variety》的消息指,派拉蒙電影公司將負責發行這齣有關謀殺懸案的電影,而Apple則投資拍攝,不過有關合作仍未百分百落實及正式公布。

《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI》(花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起)是美國記者David Grann 2017年推出的著作,調查了1920年代初在俄克拉荷馬州的奧塞奇縣發生的一系列謀殺富有奧塞奇人的案件,當時在他們的土地下面發現了大量的石油儲量。

官方數據顯示,被謀殺的富有的正統血統奧塞奇美洲原住民至少有20人,但本書作者懷疑,可能還有數百人因為與石油有關而被殺害。此案也成為了美國聯邦調查局籌備建立的契機,是其參與調查的首個重大案件。

▲ 馬田史高西斯和里安納度上回合作是2013年的《華爾街狼人》。(網上圖片)

《時代》雜誌將它列為2017年十大非虛構類圖書之一,而此書將由編劇Eric Roth改編為劇本。

77歲的馬田史高西斯向來鍾情犯罪題材,並對歷史事件感興趣,把此有關FBI崛起的謀殺案拍成電影不令人意外。雖然之前曾與Netflix合作《愛爾蘭人》(The Irishman),但有說他屬意此作品於戲院大銀幕上放映。

▲ 里安納度和馬田史高西斯曾5度合作,包括《無間風雲》。(網上圖片)

45歲的里安納度狄卡比奧是繼羅拔狄尼路後,馬田史高西斯的另一愛將兼最佳男主角,二人之前曾5度合作。

合作作品分別為2002年的《紐約風雲》(Gangs of New York)、2004年的《娛樂大亨》(The Aviator)、2006年的《無間風雲》(The Departed)、2010年的《不赦島》(Shutter Island)及2013年的《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)。

里安納度更先後憑《娛樂大亨》和《華爾街狼人》獲提名奧斯卡最佳男主角。

記者:胡慧雯