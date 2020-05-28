【港區國安法】學者指若取消特殊待遇令港失去獨立關稅區　對內地香港經濟影響大　

▲ 本港經濟學者關焯照指，美國一旦落實取消香港特殊優惠地位，香港將失去獨立關稅區地位，對內地及香港的經濟影響很大。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧指香港不再在中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。本港經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，股票市場反應不大，只是人大仍未正實落實港區國安法的執行細節。他認為，美國一旦落實取消香港特殊優惠地位，香港會被視為一般內地城市，將失去獨立關稅區地位，對內地及香港的經濟影響很大。

關焯照今早（28日）在電台節目表示，美國取消香港特殊地位，都會影響自己的經濟，因在香港仍有不少美資公司，他們要退出香港市場不容易。他又指，雖然美國過往在香港取得數百億美元的貿易順差，但在疫情下經濟停擺，損失數以萬億美元，相對來說影響還算少。

他相信今次是一個圍堵中國的戰略，在香港展開金融戰，而核彈的武器則是禁止部分銀行透過SWIFT銀行結算系統進行以美元為主的結算，即是銀行不能再進行美元匯款，投資者不會再將資金放在相關銀行，對作為國際金融中心的香港影響十分大。

他又指，中美兩國仍處於談判階段，還要視乎港區國安法最終方案，而今年是美國大選年，美國總統特朗普希望透過疫情和香港兩方面針對中國。

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責任編輯：陳子謙