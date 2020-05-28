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【開心速遞】「Keyboard」離巢《愛回家》IT三子拆夥　李興華不獲續約告別TVB

娛樂 12:17 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

入行10年的李興華將有新發展。

李興華（Kelvin）最近憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Keyboard和《降魔的2.0》的吸毒爸爸火速入屋，入行10年的李興華卻不獲TVB考慮簽長約，並將接受新挑戰希望有新突破。

李興華最近在熱播的《降魔的2.0》飾演吸毒爸爸，與吸毒媽媽（麥皓兒飾）及巧兒（黃雪兒飾）的親情戲觸動人心，令觀眾留下印象。

此外，他在《開心速遞》飾演Keyboard一角，與CPU（譚坤倫飾）和Mouse（吳展驊飾）組成的IT三子亦深入民心。可惜Keyboard即將離巢，代表着IT三子或跟觀眾告別。

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李興華於《降魔的2.0》飾演吸毒爸爸。（李興華IG圖片）

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李興華入行10年

入行前曾於港台擔任DJ的Kelvin發現自己熱愛演戲，因而於2010年報讀第24期TVB藝員訓練班，畢業後正式發展演藝路。

Kelvin曾經劇接劇連續工作40多小時，不過他從不介意接拍小角色，也不會推掉工作，努力演好各個角色。

《開心速遞》的IT三子於劇中大派笑彈。（TVB截圖）

由於TVB已表明暫不考慮與Kelvin簽長約，令他大感不捨決定離巢作新發展，將會接拍內地電影、參與網劇拍攝以及與新媒體合作，並表示：「無論怎樣，我都會繼續努力。」

Kelvin與同期圈中好友羅天宇及朱敏瀚一同開設的YouTube Channel將會繼續經營，保留眾人的心血結晶。

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

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撰文 : TOPick柴犬出動

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