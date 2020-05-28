【變態校長】女校校長涉74宗女學生性虐案　扮精神病逃亡海外12年終引渡回澳洲

▲ 以色列裔前女校長在澳洲涉74宗兒童性虐案潛逃12年，近日終判決引渡回澳洲受審。

一宗引起澳洲與以色列外交風波的性虐案件，終於有新進展。一名以色列裔前女校長，被控在澳洲擔任一所女校校長5年期間，涉及74宗兒童性虐案，長期性侵女學生，2008年潛逃返以色列。澳洲申請引渡其回國屢次受阻，該前女校長不斷以精神病做藉口拖延審訊，近日終獲以色列法院同意，將她引渡回澳洲受審。

據澳洲傳媒《9News》報道，現年54歲的以色列女子Malka Leifer，被控於2003年至2008年，在澳洲墨爾本一所猶太女子學校Adass Israel School擔任校長期間，長期性侵女學生。在學校有關人士幫助下，Malka於2008年逃亡返以色列。

私家偵探偷拍到生活正常

在2014至2016年期間，澳洲曾多次將Malka引渡回國，但都被她以精神病逃過審判。其後有私家偵探偷拍到她正常逛街、到銀行辦事的影片。以色列當局調查後，於2018年2月拘捕她。但她聲稱自己有精神病，一直以有恐慌症為由拒絕出庭。

至今年1月，精神科醫學小組發現，Malka一直都是扮病。耶路撒冷地方法院日前參考專家意見後，認為她的狀態適合引渡，故裁定7月20日將她引渡至澳洲受審。

受害人︰為伸張正義等了很久

其中一名受害人Nicole Meyer聞訊後，向澳洲傳媒《SBS News》表示，為了伸張正義等了很久，她們打了6年官司，如今終邁出了重大的一步。

另一受害人厄利什Dassi Erlich指出，她對今次法院裁決感到震驚但高興，因長年的審訊折磨她們太久，今次終於得到引渡的決定，「今次的判決實在意義重大。」

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責任編輯︰林綺玲