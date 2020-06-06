【復課準備】自閉症小一女童自製抗疫手冊隨身帶　報讀小班學科訓練助重投學習生活

▲ 馬太與女兒在疫情期間增進了感情。（郭家穎攝）

本港疫情反覆，惟小四至六年級將如常於6月8日復課，而小一至三年級則於6月15日復課。隨著開學在即，現時任讀小一的Kitty患有自閉症，為一名SEN學童（有特殊教育需要），在情緒、言語的表達困難及社交互動障礙影響下，她未必能一下子適應突如其來的復課改變。作為媽媽的馬太在復課前及抗疫期間，不但有為kitty安排了各式各樣在家中的遊戲學習；也在協康會的協助下，替她報讀了針對自閉症學童的小班學科訓練，助她復課前逐步重投學習生活。

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抗疫期間待家學習 遊戲中學習建親子回憶

作為家長，停課期間最怕的莫過是子女的學習進度受影響；馬太亦不例外，特別是就讀小一的Kitty才剛剛入學，適應小學的新環境，豈料才開學數月就已經迎來疫情。她直言指幸好小一的程度不是太困難，唯有趁在家時多與女兒溫習。馬太指停課初期，kitty都抗拒做功課，又常常表示要用Zoom遠程上課「很悶」，引發母女二人的多場「拉鋸戰」。其後馬太與其他家長合作，向kitty表達出其他的同學亦在努力學習，kitty見狀，受朋輩影響下也開始主動溫習。

但長時間滯留在家中的生活未免亦會對kitty帶來壓逼感，馬太直言kitty亦有多次要求要到公園遊玩，間中未能如她所願時亦會發脾氣時會向人投擲物品，有一次甚至不慎把馬太弄傷，馬太就分享她的處理方法，

我通常會在當刻拍下影片，待她冷靜下來後，再向她重播影片，讓她知道自己發脾氣時的樣子，再向她解釋該行為會對媽媽造成傷害。

▲ 馬太分享當遇女兒發脾氣時的處理方法。（陳永康攝）

經過冷靜的溝通後，kitty都會明白自己的行為過火，繼而向媽媽道歉。母女二人會在家中進行各式的互動活動，增進感情之外，亦可以令kitty從遊戲中學習。疫情期間，kitty開始協助媽媽打掃做家務，也有與媽媽合力煮食，其中最令馬太印象深刻的是一起製作「薯條」的過程，女兒亦大讚她的手藝，

kitty仲話我的手藝比麥當勞的更好食！

馬太亦有為女兒報讀協康會的小班學科訓練，訓練班上會病導師解答學童在學業上的疑難，亦會為他們進行社交訓練，助她復課前逐步重投學習生活。

▲ Kitty現時每星期會到協康會的中心，進行3次的小班學科訓練。（陳永康攝）

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SEN學童抗疫有法 自製抗疫手冊隨身攜帶

Kitty如普遍自閉症小孩一樣，習慣將所有物品都擺放得十分整齊，而從她隨身攜帶的袋子中，更有一本由她自製的抗疫手冊。抗疫手冊封面上畫滿了多種抗疫用品，又剪貼了衞生署的抗疫小手冊作為內頁，以提醒自己疫情下需時刻佩戴口罩及保持雙手清潔。馬太指Kitty也明白疫情需要，唯獨是在選用口罩時會比較挑剔，常要求要選用有花紋圖案的口罩，

Kitty知道有一種病毒出現，視消毒洗手液為對抗它的「解藥」，也會勤於洗手。

提到復課在即，惟本港又突然出現新增的確診個案，會否因此而擔心女兒的感染風險？馬太直言「都唔擔心得咁多」，最擔心是在學校如廁時會有感染風險，現時唯有繼續留意疫情的走勢，提醒Kitty注意個人衞生。

▲ Kitty自製抗疫手冊，提醒自己要戴好口罩。（郭家穎攝）

馬太續提到Kitty在戴口罩時常常會不慎露出鼻子，針對SEN學童或未能自行正確地戴好口罩，TOPick早前亦訪問了協康會教育心理學家顏瑋林，他為SEN學童提供了抗疫的錦囊。他指有部份SEN學童可能會抗拒戴口罩，有感覺反應過敏的孩子甚至會對細微的感覺刺激產生莫大的反應，又或因不適感而經常拉下口罩，此時家長可以靠以下方法來幫助減低孩子的觸覺過敏，

揀選質地較柔軟和防敏感兒童口罩

戴上口罩前，給孩子塗上兒童保濕潤膚膏，減低孩子對口罩的觸覺敏感反應

在口罩內加上一張質地柔軟和無香味的紙巾或手巾，減低孩子對口罩的不適感

適當調節口罩的橡筋圈的鬆緊度

按孩子的個別情況，為其口罩作小改裝

顏瑋林又指現時本港疫情未止，家長可預早提醒子女現時疫情依然尚未穩定，隨時再會有停課的可能。

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記者：郭家穎