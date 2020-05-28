【港區國安法】陳文敏憂法例框架闊侵害市民人身自由　港法院處理或引起內地釋法

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大將審議的「港區國安法」有指擬將「禁止危害國安的行為」，改為「禁止危害國安的行為和活動」。港大法律學院教授陳文敏認為，「港區國安法」的框架相當闊，或令執法人員「拉咗先算」，令巿民人身自由受侵害，亦擔心嚴重削弱本地法院的管轄權。

港大法律學院教授陳文敏今早接受電台訪問時表示，「港區國安法」有關修改似乎想將法律涉及範圍擴闊，如將「活動」字眼加入條文，可能會令到除參與外，在場者亦可能觸犯法律。

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他又形容「港區國安法」的框架相當闊，例如何謂外國干預都是模稜兩可，而內地法律會留有很多空間，有任意性，或令執法人員「拉咗先算」，令巿民人身自由受侵害。

對於當局表明是次是要修補漏洞，陳文敏認為，「漏洞」代表現時香港法律沒有涵蓋的地方，有需要講明現時香港法律未有涉及的地方；而邏輯上如果相關法例是納入《基本法》附件三，當中已經代表是涉及國防、外交及自治範圍以外的法律，亦已超越本港法院管轄權。

他續指，除非明確地賦予香港法院權力處理，但即使如此，亦會帶來是否受人權法制約及是否違反《基本法》等問題；有信心香港法院會以普通法來處理，亦有可能引起內地釋法，擔心嚴重削弱本地法院的管轄權。

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責任編輯：陳正怡