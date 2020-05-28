【日本疫情】遊樂園重開防疫新指引　玩過山車勿尖叫鬼屋內與「鬼」保持社交距離

▲ 日本遊樂園發防疫指引，呼籲遊客玩過山車勿尖叫。

日本新冠肺炎疫情放緩，全國緊急狀態令於本周一（25日）全面解除。當地部分主題樂園重開，東日本遊園地協會與西日本遊園地協會共同發布防疫指引，以防新冠病毒傳播。措施包括呼籲坐過山車時勿尖叫，在鬼屋內與扮演鬼怪的工作人員保持社交距離。

坐過山車時勿大聲尖叫

綜合日媒報道，防疫指引提醒主題樂園，要以遊客和員工的健康和安全為首，列出多項建議。遊客入場時要量體溫，體溫於37.5°C以上，有發燒、感冒症狀均不得進入。指引呼籲，遊客坐過山車或其他遊樂設施時，要佩戴口罩，避免大聲尖叫。在鬼屋或其他室內遊樂設施，扮演「鬼」的工作人員要與遊客保持社交距離。裝扮成吉祥物和超級英雄的工作人員，也不應與遊客握手或擊掌，煽動觀眾情緒，以避免他們發出尖叫聲，傳播飛沫。

指引又建議，樂園不應開放虛擬實境設施，除非確保特效眼鏡或護目鏡完全消毒。此外，也要求攤販勿向小朋友提供玩具或試食品，以減少感染風險。不過，目前東京迪士尼樂園及大阪環球影城仍暫停營業，未知何時重開。

東京鐵塔重開 往展望台要行樓梯

另外，東京鐵塔宣布於今日（28日）重開，並發出防疫新措施。除了要佩戴口罩、量度體溫，升降機每次只限4人乘搭，並會縮短開放時間。若遊客要前往150米高的大型展望台，需步行600級樓梯上落。

日本早前向全國實施「緊急狀態宣言」，狀態原定於5月31日屆滿，但較早前已對部分地區提前解禁，惟疫情較嚴重的東京都及大阪等仍不在解禁名單。首相安倍晉三日前決定於5月25日取消對東京都、北海道等地的緊急狀態聲明，結束一個多月來的全國緊急狀態。

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責任編輯：王俊賢