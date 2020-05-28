【港區國安法】梁愛詩強調基本法及人權法案有足夠保障　籲社會毋需擔心以言入罪

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大將審議的「港區國安法」有指擬將「禁止危害國安的行為」，改為「禁止危害國安的行為和活動」，有意見憂巿民人身自由受侵害，亦擔心嚴重削弱本地法院的管轄權。基本法委員會前副主任梁愛詩則指，社會不用擔心因言論而犯法，相信《基本法》及人權法案會有足夠保障。

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基本法委員會前副主任梁愛詩接受港台《千禧年代》訪問則認為，有關修訂令字眼較為一致，是要涉及行為，「活動」的範圍是較闊，但仍要視乎修改稿最終字眼；強調言論本來不會構成罪行，但若言論、行為及活動一同出現就可能會犯法，又指社會不用擔心因言論而犯法，相信《基本法》及人權法案會有足夠保障。

她舉例，若有人一邊掟汽油彈一邊講「特首下台」，或者有人煽動向禮賓府掟汽油彈，就不只是言論這麼簡單。至於寫書又會否犯法，梁愛詩則指要睇乎情況及法律條文，被問及如像《零八憲章》就政權提出建議會否犯法，她則稱《零八憲章》涉及推翻國家體制，涉及一班人建議做這件事，不只是言論及學術討論。

梁愛詩亦提到，並非「港區國安法」通過後，就不用再做任何涉及國家安全的事宜，目前訂立法律是要有法可依，而國家安全會按情況改變，亦不代表就《基本法》23條立法後就甚麼都不用做，而國家安全由中央負責，有新規定並不出奇。

對於有消息指港區國安法會列明，禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，港大法律學院教授陳文敏認為是對司法制度嚴重衝擊，發出錯誤訊息，令人誤解本港法官審訊是基於國籍或政治取向，而事實上法官只會根據法律審訊，終審法院首席法官馬道立早前出的聲明，亦有強調此點。

梁愛詩亦稱，法官就任時要宣誓效忠特區及擁護《基本法》，看不到由外國法官審理相關案件，會有任何利益衝突，而法庭制度亦會找適當的法官處理某種案件。

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責任編輯：陳正怡