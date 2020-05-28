【降魔的2.0】謝雪心胡鴻鈞母子情深　晶晶大義滅親痛打豪仔【有片】

▲ 《降魔的2.0》 謝雪心演繹母親心酸。

《降魔的2.0》 昨晚（5月28日）劇情講述豪仔（胡鴻鈞飾）因晶晶（謝雪心飾）而遷怒艾鐵文（蔣志光飾），甚至用言語攻擊勸交的小馬（馬國明飾）。最後晶晶（謝雪心飾）忍痛家法伺候打豪仔，希望他可以回頭是岸。

《降魔的2.0》的劇情講到晶晶在得知豪仔成為食人羅剎後，一直怪責自己沒有好好教導兒子，便從偷拿艾鐵文的降魔工具作「教仔刑具」，並以大話魔比利（易宇航飾）當試驗對像時，比利化身豪仔問晶晶：「對著自己親生仔，你真的下得了手？」

晶晶回答：「我明，媽媽什麼都懂，不過我不能讓你錯下去，我要大義滅親。」

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▲ 晶晶不希望豪仔一錯再錯。（《降魔的2.0》 截圖）

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可惜晶晶始終下不了手，後來因工具漏電受傷，小馬不希望晶晶插手，晶晶便告訴小馬自己的心情：「小馬，你和他無血緣關係，你都冒險救他，難道我這個親生媽媽坐視不理，他有錯我就要教，就算他死了，我也要教，母親教兒子是天經地義。」

小馬豪仔互相妒忌

豪仔在8歲時因遇溺而死，待他解開束縛回到家中時，發現好友小馬已取待自己成晶晶的兒子。

當豪仔變成以吸食人類靈魂為糧食的羅剎時，為了不傷害親人而無奈遠離晶晶，但看到晶晶與小馬情同母子，令羨慕又妒忌的豪仔在心中埋下一根刺。

▲ 晶晶對兩個兒子同樣愛錫。（《降魔的2.0》 截圖）

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昨晚（5月27日）《降魔的2.0》劇情，晶晶因艾鐵文的發明受傷，豪仔遷怒艾鐵文，當小馬到場調解時，向豪仔表示自己已盡力陪伴晶晶，卻被豪仔譏諷：「盡力？盡力她不會掛念我，你有沒有檢討過自己？你真的連死人也不如。我早死，但我沒怪你，只能怨天，但我把整個家都給你，為什麼你不能珍惜、懂事？我剩下時間不多。」

小馬無奈表示：「你要明白在媽媽心中，我不可能代替你。」

謝雪心演盡母親心酸

在豪仔快要失控時，晶晶決定親自教導豪仔：「你這麼神通廣大，二十多年，為什麼不回來看我？你知我很掛念你的，但一次也沒有，你會不會做兒子？你懂不懂什麼叫體念親心？你有什麼資格說他？憑甚麼？衰仔，你沒用的！」

▲ 豪仔打不還手。（《降魔的2.0》 截圖）

晶晶雖然後一鞭一鞭抽在豪仔身上，但神情卻是無比哀痛：「莫偉豪，莫說你是羅剎，你都這麼大了，媽媽哪裡管得了你？你不想認我這個媽媽，隨便你，不過你不能欺負小馬，我一定不會放過你，我已經失去一個兒子，不能再失去這個。」最後豪仔終於想通，回家與小馬、晶晶珍惜一家三口的時光。

心姐在接受TOPick訪問時表示：「另外的感人位就是他（兒子）願意回家吃飯，我煮他最愛的午餐肉，媽媽已經感到很安慰，寫盡母親的心聲。」

豪仔恢復人性全靠一個關鍵

此外，小馬終於發奮修煉靈力為豪仔解除海魔的操控，此時一股神秘魔音擾亂人界，豪仔心知不妙。

至於操控豪仔的海魔其實是降魔人天宇（羅天宇飾）的妻子允瑩（譚凱琪飾），由愛生怨而成，亦即是與小馬看金魚的「醉酒羅小姐」。要解豪仔的魔咒，「醉酒羅小姐」成為最大的關鍵。究竟最後馬季功大增戰勝海魔為豪仔解咒？還是馬季用感情打動降魔？

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