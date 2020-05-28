【嚴重傷人】15歲少年旺角機舖被5男狂毆　遭滅火筒扑頭打至昏迷【有片】

▲ 15歲少年旺角機舖被5男狂毆，遭滅火筒扑頭打至昏迷。

旺角洗衣街金雞廣場的遊戲機中心本月16日發生傷人案，15歲少年被5名男子圍毆，其中一人手執滅火筒「扑頭」，少年被打至重傷，留院直至昨日（27日）仍然情況嚴重。

滅火筒扑頭 少年失去知覺

網上昨日流傳一條57秒的閉路電視影片，可見5名男子於機舖一角圍毆一名少年。少年對被拳打腳踢，瑟縮地上以手護頭。

▲ 白衫男舉起滅火筒。（圖片來源：影片截圖）

其中一名白衣男子用「小心地滑」膠牌襲擊少年6下，連環襲擊下膠牌斷開。該男子隨後3度以滅火筒向少年施襲，少年本來用手護著頭部，懷疑被白衣人重擊頭部後失去知覺。一群男子繼續毆打他約15秒，直至另一群男子前來阻止時才停下。

▲ 被襲男子直至影片完結前都沒有任何反應。（圖片來源：影片截圖）

路人並沒有阻截施襲的5名男子，另外曾有多人上前查看少年情況，當時他已毫無反應，但仍有呼吸，至影片完結前都沒有人觸碰他。

15歲男傷者情況嚴重

警方表示，本月16日晚上9時許接到遊戲機中心職員報案，指一名男傷者倒臥在場。警方接報到場，初步調查相信15歲姓林的受害者，曾被多名男子以硬物襲擊。案件列作傷人案處理，由旺角警區反三合會行動組人員跟進。15歲男傷者昏迷被送往伊利沙伯醫院，截至昨日情況嚴重。

據指，被打少年與施襲者認識，事前發生爭執所以跑到機舖躲避，但施襲者追至圍毆。

【網絡熱話】情侶街頭吵架激戰互打 男方連環膝擊女友即場倒地

【恐怖外傭】剪刀指嚇大力推跌小朋友後大笑 外傭將少主頭撼門致耳骨有瘀傷

【以死相逼】10歲女埋怨父母偏心危坐窗邊 媽媽哭崩跪求原諒：我以後會改

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢