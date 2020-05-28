【極品租霸】欠租3個月單位變麻雀館　租霸夫妻怒罵房東：租客欠錢很正常

▲ 台灣一對租霸夫妻欠租3個月，更將單位變成麻雀館，房東想收租卻被鬧爆。

房東揀租客時應小心，一旦遇上租霸隨時會得不償失，還會受到他們威脅。台灣有房東遇上一對極品租霸夫妻，不但欠租3個月將單位變成麻將館，在房東收租時更聲大夾惡怒鬧對方，反指「租客欠房東的錢很正常，你知不知道疫情是可以拖延交租？」

一名網民於Facebook群組「爆料公社」發帖，指媽媽遭租客欠租3個月，曾多次催促繳清未交的租金，甚至不要錢請對方搬走，惟租客不願意搬走，更發現租客疑似用單位開麻雀館，即使報警處理，仍對租客沒有辦法。

租霸聲大夾惡怒鬧房東

從影片可見，租霸夫妻不滿房東催促，女租客手指指怒罵，

我欠妳3個月5000塊（台幣）而已啦！你是神經病是不是？租人家房子不用給人家拖延的？租客欠房東的錢很正常。

即使知道旁邊有人在錄影，女租客仍毫無畏懼，指著鏡頭說「你盡量錄」。而旁邊的男租客同樣大聲鬧房東，

你不知道疫情是可以拖延交租的？

影片在社交媒體瘋傳，網友紛紛表示驚訝，「這年頭連當房東都這麼沒尊嚴……到底是誰欠誰錢」、「欠錢還那麼大聲」及「現在是欠房租很理所當然嗎？」

女租客指吵架源於房東無理

事件曝光後，女租客在社交媒體發帖解釋，指明白欠租是不對的事，已答應在本月29日繳交5,000元台幣（約1,300港元）房租，她強調與房東吵架因對方無理，

因為家中有小孩，房東一直拍桌子，就在小孩對面一直拍桌子，也許我EQ不好，但是碰觸到小孩這塊，我沒辦法冷靜處理。

事後，租霸夫妻遭網民起底，揭露男租客曾於Facebook群組招「麻雀腳」，更標籤「可以吸煙」。

房東女兒指租霸夫妻經常賭博

房東的女兒事後發文表示，前2個月已經催促交租，指租霸夫妻之前共欠租4.6萬台幣（約1.2萬港元），加上今個月5,000台幣（約1,300港元），共欠5.1萬台幣（約1.3萬港元）。她指出，媽媽因心臟有事未能工作，主要靠租金維持收入，

不明白為何可以整天賭博卻不願意還房租？

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責任編輯：王俊賢