港大醫學院研究近視幼齡化　揭與父母對近視的認知度及學童使用電子產品有關

▲ （港大醫學院網上圖片）

兒童近視有許多成因，港大醫學院眼科學系團隊發現兒童視力發展可能與父母行為有關，研究團隊於《日本眼科雜誌》發表了本港小學生近視患病率及其關聯性的研究報告，發現年齡增長、班級成績以及缺乏常規眼睛檢查也是影響兒童視力的因素，同時近視幼齡化與父母對近視的認知度及學童使用電子產品也有密切關係。

團隊早前邀請了就讀於深水埗區4所小學，小一至小六共1396名小學生參與研究。指出小學生的近視比率高，平均近視（> = -0.5屈光度）比率為37.7％；比率更隨年齡增長而顯著增加，從小一的13.3％增加到小六的54.7％。高度近視（> = -6.0屈光度）的比率從低年級的0.94％上升至高年級的1.85％。

【兒童健康】停課不停學網上功課大增 眼科醫生：有學童3個月內加深100度近視

而患近視的學生當中，只有23.6％的父母知道孩子有近視，然後只有19.8％近視學生正在配戴眼鏡。此外，部分父母對近視問題亦存在誤解，認為讓孩子配戴眼鏡會增加近視加深的速度，但其實這說法並沒得到文獻支持。學者認為，兒童視力問題如沒有被適時矯正，會導致視力每況愈下，發生在年幼兒童身上，更有機會引發弱視，造成日後無法彌補的巨大影響。

單因素分析(Univariate analysis)顯示，近視與年輕一代首次接觸電子產品的年齡、每天使用時間、以及將電子產品應用於社交目的有關。而多變量分析(Multivariate analysis) 雖未顯示電子產品的使用與近視之間的顯著關係，但表明近視是社會、環境和遺傳因素等相互作用而成，使用電子產品也是加深近視的其中一個誘因。

【電子奶嘴】父母買平板電腦啟蒙學習 5歲男童日玩6小時患1000度大近視

港大醫學院提醒兒童若長時間「機」不離手，會導致眼睛疲勞，學者提醒家長及學生應避免長時間連續使用電子產品，適時讓眼部休息。同時要定期檢查眼睛，一旦發現視力有欠佳，應立即配戴眼鏡，改善視力。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎