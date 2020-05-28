【港區國安法】美國擬制裁香港觸發商界憂慮打擊經濟　葉劉淑儀料影響輕微

▲ （經濟日報資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧宣布已向國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，意味香港可能失去美國給予的特殊待遇。本港商界憂慮美國有任何形式制裁，都必定會對香港經濟有很大打擊，新民黨議員葉劉淑儀則相信只有輕微影響；香港眾志稱本港獨立關稅區地位能否存在，取決北京及國際社會對本港一國兩制實施的信心。

美國國務卿蓬佩奧已向國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。新民黨議員葉劉淑儀認為，美國因「港區國安法」可能制裁本港的消息，相信市場早有預期，並消化一部分消息。

她稱，據美國相關的法例，本港議員及官員不符合制裁門檻，即使美國強行要制裁，亦不外乎凍結資產或拒發簽證，認為資產可以變賣，不去美國亦非大損失；加上香港對美國的貿易多屬轉口，如美國對香港本地生產的出口貨品加關稅，只會有輕微影響。

香港眾志秘書長黃之鋒稱，美方凍結本港獨立關稅區地位的可能性，過去數天持續增加，估計美國總統特朗普正慎重考慮，會在未來一兩星期有相關決定；料美方將根據《美國政策法》中止部分或全部給予香港特殊待遇，美方亦或根據《香港政策法》，暫停關稅區一段時間，使北京改變對港方針及政策。

他認為，本港獨立關稅區地位能否存在，取決於北京及國際社會對本港一國兩制實施的信心；相信就港人申請例如到美國留學的簽證不會有大影響，但在美方作局部經濟制裁上，必然會對本港的紅色資本帶來經濟壓力。

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責任編輯：陳正怡