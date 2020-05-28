同朋友好耐無見？做咗呢件事先好見！

不經不覺，香港人抗疫已超過3個月，疫情近來漸見緩和，限聚令亦由4人放寬至8人，久宅在家的你，終於可以約朋友出嚟聚吓。只不過，防疫之心不可鬆，在相約朋友共聚之前，謹記要做足防疫措施，維持強健體魄，先可以避免感染。

要維持強健體魄的方法有很多，飲用保健茶支持抵抗力，是方便又簡單的做法，而桑葉茶、山楂茶就是其中兩種健康茶飲。

▲ 桑葉具有除寒熱、治勞熱咳嗽及明目長髮的功效。

桑葉清肺散熱

桑葉又稱為「神仙葉」，根據《本草綱目》記載，桑葉具有除寒熱、治勞熱咳嗽及明目長髮的功效，是很多湯類、茶類食療中常用的材料，甚至有不少化妝品、護膚品、洗髮水等亦加有桑葉，幫助潤膚護髮。在抗疫功效上，根據《中國藥典》記載，桑葉可清肺潤燥、疏散風熱、清肝明目，用於治療風熱感冒、肺熱燥咳、頭暈頭痛。此外，桑葉茶不含咖啡因，是安神、助眠的好選擇，晚上睡得安寧，有充足睡眠自然有助增強抵抗力，抵禦病毒入侵。

▲ 不少化妝品、護膚品亦加有桑葉，有助潤膚。

山楂可提升免疫力

至於山楂的功效，註冊營養師陳沚婷指出，山楂含豐富抗氧化素，包括黃酮類化合物及維他命C，有助保護身體細胞，減少自由基對細胞的損害。維他命C更有助維持免疫系統的正常運作，是健康抵抗力不可缺乏的營養素。根據美國每日建議攝取量，成年女士及男士每日分別需攝取75毫克及90毫克維他命C。

▲ 山楂含豐富抗氧化素，包括黃酮類化合物及維他命C，有助保護身體細胞。

▲ 山楂亦含有豐富維他命C，常被製成保健品，作為額外補充。

由此可見，桑葉與山楂都是增強防禦力的健康抗疫食材。

而維他作為香港知名飲料品牌，一直陪伴香港人成長，為與港人一同抗疫，特別研發了兩種全新健康飲品：「維他冷泡無糖桑葉茶」及「維他山楂菊花茶」。

▲ 「維他冷泡無糖桑葉茶」有助清肺散熱，無糖口味倍添清新健康。

「維他冷泡無糖桑葉茶」以冷泡方式帶出原茶味，當中桑葉有助清肺散熱，無糖口味倍添清新健康。而「維他山楂菊花茶」集合了山楂與菊花兩種有助抗氧化的植物，再額外加添維他命C，可為少吃水果、蔬菜的城市人補充維他命C，進一步支持免疫力。

▲ 「維他山楂菊花茶」集合了山楂與菊花兩種有助抗氧化的植物。

兩種新產品無論在抗疫時或抗疫後，都十分適合日常飲用，5月尾於各大超級市場、便利店有售，事不宜遲，立即選購，享受兩款茶品的美味之餘，亦可配合健康飲食，支持抵抗力，與朋友相聚時就可盡情享受快樂時光。

▲ 兩種新產品無論在抗疫時或抗疫後，都是大家的日常飲用佳品。

(資料由客戶提供)