【最強BB】8星期大女嬰識企　爸爸揭2招加強女兒肌肉訓練

▲ 一名英國女嬰在2個月大時已識企，被封為「最強BB」。

俗語有云「三仆、六坐、九扶籬」，意思是指BB 3個月大會轉身、6個月大識坐，9個月大能扶著行路。英國有位女嬰快人一步，一般嬰兒在7個月至1歲才有足夠力量站立，她在2個月大時已識企，被封為「最強BB」，及後在15周時已學會不用扶著任何物品可自行站立。當然，每位孩子的成長發展進程不一樣，有快有慢，家長毋須刻意「趕進度」。

據英國《都市報》（Metro）報道，英國31歲的Tezra Finn-Johnston跟23歲女友Emily Derrick，於今年1月成為爸媽，Emily誕下5磅9安士女嬰Lula。Lula出世的體重偏輕但健康，在她8星期大時，她竟然懂得站，可知道，一般嬰兒到7個月至1歲才有足夠力量站立，爸爸Tezra開始為女兒進行訓練，15個月大，即不到4個月大的女兒已可以在沒有任何輔助物之下站立。

女兒天生腿部肌肉強

身形健碩的大隻爸爸Tezra表示用2招訓練女兒站立，有次大約1個月大的Lula發脾氣，爸爸試圖安撫BB，讓她坐在膝蓋上，可是她竟然沒有坐下來，腿部沒有彎曲，而是有力畢直地站在爸爸的膝蓋上，之後數星期，女兒多次這樣，爸爸見女兒像先天腿部肌肉特別強，就開始進行日常訓練。

爸爸開始不時抱著女兒支持她站立，當女兒第一次能自行站起來的時候，露出滿意的微笑。Lula在2個月大時已懂站立了，至15星期大，即未到4個月大時，她更「進化」至不用任何物品輔助能自己站着。

除了日常訓練之外，爸爸亦指另一方法或有助女兒肌肉訓練。孩子愛模仿，爸爸表示自己很愛看肌肉訓練的影片，尤其是愛在YouTube上觀看，女兒可能模仿影片，潛移物化在做着肌肉訓練。

1至12個月大嬰兒發展進程表︰

嬰兒 發展活動能力 第1個月 俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應 第2個月 俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部 第3個月 可抬頭、能張開手抓住手邊的東西 第4個月 頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身 第5個月 會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩 第6個月 學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量 第7個月 可以坐穩、連續翻身、開始爬 第8個月 到處爬、扶著欄杆家具等站起來 第9個月 繼續學企 第10個月 能扶著欄杆家具等慢慢移步 第11個月 會注視甚至伸手觸摸其他小朋友 第12個月 被牽著手就能走路或獨自走幾步

資料來源︰衞生署家庭健康服務

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責任編輯︰王明芳