【最強BB】8星期大女嬰識企 爸爸揭2招加強女兒肌肉訓練
俗語有云「三仆、六坐、九扶籬」，意思是指BB 3個月大會轉身、6個月大識坐，9個月大能扶著行路。英國有位女嬰快人一步，一般嬰兒在7個月至1歲才有足夠力量站立，她在2個月大時已識企，被封為「最強BB」，及後在15周時已學會不用扶著任何物品可自行站立。當然，每位孩子的成長發展進程不一樣，有快有慢，家長毋須刻意「趕進度」。
據英國《都市報》（Metro）報道，英國31歲的Tezra Finn-Johnston跟23歲女友Emily Derrick，於今年1月成為爸媽，Emily誕下5磅9安士女嬰Lula。Lula出世的體重偏輕但健康，在她8星期大時，她竟然懂得站，可知道，一般嬰兒到7個月至1歲才有足夠力量站立，爸爸Tezra開始為女兒進行訓練，15個月大，即不到4個月大的女兒已可以在沒有任何輔助物之下站立。
女兒天生腿部肌肉強
身形健碩的大隻爸爸Tezra表示用2招訓練女兒站立，有次大約1個月大的Lula發脾氣，爸爸試圖安撫BB，讓她坐在膝蓋上，可是她竟然沒有坐下來，腿部沒有彎曲，而是有力畢直地站在爸爸的膝蓋上，之後數星期，女兒多次這樣，爸爸見女兒像先天腿部肌肉特別強，就開始進行日常訓練。
爸爸開始不時抱著女兒支持她站立，當女兒第一次能自行站起來的時候，露出滿意的微笑。Lula在2個月大時已懂站立了，至15星期大，即未到4個月大時，她更「進化」至不用任何物品輔助能自己站着。
除了日常訓練之外，爸爸亦指另一方法或有助女兒肌肉訓練。孩子愛模仿，爸爸表示自己很愛看肌肉訓練的影片，尤其是愛在YouTube上觀看，女兒可能模仿影片，潛移物化在做着肌肉訓練。
1至12個月大嬰兒發展進程表︰
|嬰兒
|發展活動能力
|第1個月
|俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應
|第2個月
|俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部
|第3個月
|可抬頭、能張開手抓住手邊的東西
|第4個月
|頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身
|第5個月
|會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩
|第6個月
|學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量
|第7個月
|可以坐穩、連續翻身、開始爬
|第8個月
|到處爬、扶著欄杆家具等站起來
|第9個月
|繼續學企
|第10個月
|能扶著欄杆家具等慢慢移步
|第11個月
|會注視甚至伸手觸摸其他小朋友
|第12個月
|被牽著手就能走路或獨自走幾步
資料來源︰衞生署家庭健康服務
更多有關嬰兒發展的報道︰
【嬰幼兒飲食】BLW訓練手眼協調專注力 護士媽媽分享飲食進程︰按發展能力調節
【恐怖外傭】菲傭抱高4個月大BB「倒豎蔥」 醫生︰刻意劇烈搖晃或致虐待性頭部創傷
【小兒急驚風】愛女1歲曾發燒抽筋昏迷不醒 踏入5歲不再發病媽媽有感︰過了難關
TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯︰王明芳