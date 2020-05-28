【好人好事】限聚令下無阻環保熱心　8名義工龍鼓灘3小時執走47袋垃圾

▲ 一班義工到屯門龍鼓灘執垃圾，為沙灘做大清潔，3個小時的清潔大行動，一共執到47袋垃圾。（圖片由受訪者提供）

限聚令下，日常聚會只許8人，但亦無阻一群熱心到港九各區執垃圾義工的決心，在非假期的日子，到屯門龍鼓灘執垃圾，為沙灘做大清潔，3個小時的清潔大行動，一共執到47袋垃圾，認真唔少嘢，龍鼓灘又可以回復乾淨的面貌了。

▲ 膠袋、紙拿、發泡膠盒隱藏其中，影響環境衛生。（圖片由受訪者提供）

昨日參與到龍鼓灘執垃圾的義工，由退休公務員貓哥一聲令下召集，早上九時多便到達龍鼓灘進行清潔行動。昨日有份參與的組員BoBo指出，昨天的義工都是在職人士，在放假的日子響應貓哥的號召而來。她指出，昨日的沙灘上的垃圾頗多，有膠樽、日用品、發泡膠等等，大家夾手夾腳，一共清走47袋垃圾。由於在限聚令下，參與人數只限8人，所以大家都密密執，希望能盡快清走垃圾。

▲ 玻璃樽、繩網隨處亂扔，若沖到海洋，也會遺害海洋生物。（圖片由受訪者提供）

▲ 拾到不少發泡膠，據悉發泡膠分解需時長達500年，對環境影響甚大。（圖片由受訪者提供）

原來，召集人貓哥的號召清潔群組共有3,000多組員，年輕人、中年人、長者、退休人士、在職人士都有。平日，貓哥會在群組發布清潔行動的訊息，組員見到時間合適的，便會舉手參與，疫情前，每次出動都有數十人。群組成立2年多，他們已經出動逾500次，BoBo說，貓哥是退休公務員，時間比較有彈性，他幾乎日日都出動，在港九各區進行執垃圾行動，從海岸、沙灘、山徑都有，風雨不改，有時只得一、兩個人參與的，他也照去如儀。

▲ 義工們犧牲自己放假的時間，只希望為大自然盡點綿力，也盼望能影響更多人參與。（圖片由受訪者提供）

從事美容工作的BoBo說，對於皮膚來說，經海風吹過或太陽曬過都會有傷害，雖然自己也貪靚，但跟一班志同道合者投入其中時，就不再怕曬黑或怕皮膚受損，那種可以幫到人、幫到自己、幫到香港、幫到大自然的喜悅，反而可以令人更年輕、更有活力。

BoBo說，自從參與貓哥的清潔大行動後，從心態上都有很大轉變，以前自己行山時，見到有人在執垃圾，她只會從心裡欣賞及感謝，自己並無動力參與其中，只覺平日工作已這麼累，行山輕鬆下還要令自己這麼累嗎？不過，自從參加了貓哥的活動，她感受到大眾的力量，可以改善環境，令人開心，也令自己開心，反而令她覺得四處執垃圾是自己的責任，「近年，我自己行山都會帶個垃圾袋，見到山徑有垃圾也會執起，已成為習慣。旁人或許以為我是清潔工，或以為我是不是傻的，我絕不介意，覺得自己應該做、想做的，便去做。」

▲ 義工們清走47袋垃圾後，龍鼓灘回復清澈的海水、乾淨的石灘。（圖片由受訪者提供）

▲ 大家郊遊時都要自己垃圾自己帶走，那就人人都可以享受清潔、美麗的環境了。（圖片由受訪者提供）

曾經有次行山，BoBo見到有個山友隨手丟垃圾，她走過去沒作聲拾起那件垃圾放進垃圾袋，那人反而靦腆地跟她說了聲謝謝，狀甚尷尬。她說，「有些人見到別人丟垃圾就只管罵罵罵，我認為這未必管用，反而好好地跟那人說，希望你以後帶走自己的垃圾，為大自然盡點力，這樣可能影響多一個人，減少垃圾呢。」

記者：Elenor