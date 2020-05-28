【飛虎之雷霆極戰】婚後拍劇老公探班感不自在　苟芸慧下令禁止陸漢洋監場

▲ 苟芸慧於《飛虎之雷霆極戰》演惡妻。

苟芸慧自2018年下嫁陸漢洋後，鮮有於熒幕出現，而近日於無綫播映的《飛虎之雷霆極戰》為她婚後首套演出的劇集，劇中飾演馬國明（馬明）太太「殷婷」一角，苟姑娘透露某次老公突現身探班，令她大感不在自在，她說：「這樣會令我分心，好似經常有對眼望著我，」故苟姑娘下令禁止老公來探班。

2016年苟姑娘離巢後，一直未有在港拍劇，今次「復出」令苟姑娘感觸良多，每天開工均憶起昔日開工的日子，「因為我個人較念舊，所以見番電視城化妝師、工作人員、攝影師，好感動好，勾起多好開心回憶。」

劇中苟姑娘飾演一名「惡妻」，有不少「鬧爆」飾演其老公的馬明，苟姑娘表示：「記得我同馬明開工嘅第一場戲，就要發脾氣鬧佢，嗰場戲仲要喺街巿度拍，好多人望住，所以都幾大挑戰。」

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▲ 苟芸慧禁止老公來探班。

讚馬明有耐性

二人首次合作，苟姑娘對馬明有讚無彈，更讚對方有耐性，他說：「馬明好有耐性，拍攝期間，有時狀態不好，自己都會忟憎，但馬明就好有耐性，對著我笑，叫我不用緊張，安慰我。戲中，我們有一個囡囡，埋位之前，我見到馬明會主動同個小朋友玩、傾偈，感覺如爸爸一樣，亦令我好安心跟他工作。」

苟芸慧續說某次馬明跟她說有一場床戲，原來只說開玩笑，她說：「馬明所說的床戲，是坐在床傾傾偈的戲份，這刻才先知馬明好似小朋友，有天真一面。」

▲ 苟芸慧於劇中跟馬明為夫婦。

提到演「惡妻」，苟姑娘指老公曾反映過演此劇時，她份人特別惡，她說：「可能我不覺意將角色性格帶返屋企，但我覺得他應該接受到。」

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老公探班感不安

《飛虎之雷霆極戰》是苟姑娘婚後首部作品，老公陸漢洋亦到場探班，苟姑娘沒好氣表示：「試過一次，他說在附近工作，之後就愛的迫降般空降拍攝現場，我返到家跟他反映，不要再於我工作地方出現，這樣會令我分心，好似成日有對眼望住我，好不自在，不過他解釋那次是來看馬明，更說馬明是其偶像。」



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