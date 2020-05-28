【鼻敏感】1分鐘自測有否患鼻敏感　浸大中醫拆解鼻敏感四大症狀

都市人患鼻敏感甚為常見，但經常打噴嚏、鼻癢就算是鼻敏感嗎？鼻敏感到底有什麼症狀？香港浸會大學中醫藥學院臨床部首席講師指王永欽指，要判斷自己是否患有鼻敏感，可注意以下數方面：

每天清晨起床時會鼻癢、打噴嚏、流清鼻涕。

每晚上床休息時就會鼻癢、打噴嚏、流清鼻涕。

在自家裏或辦公室內總是打噴嚏、流鼻涕、鼻塞，出門後噴嚏、流鼻涕逐漸緩解或消失。

經常有打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、眼睛發癢，或皮膚紅疹發癢。

每到春天或秋季花開花落季節就會不斷的打噴嚏、流清鼻涕、眼睛發癢，季節過後一切恢復正常。

天氣變化、風冷刺激就會打噴嚏，流鼻涕等。

上述情況只要有一條經常反覆出現，很有可能已經患有鼻敏感，最好找有經驗的醫師諮詢或檢查，確定是否患有鼻敏感。

鼻敏感常見四大症狀

典型的鼻敏感，往往會有四個典型的症狀，故稱為鼻敏感四大症。

鼻癢：為鼻敏感首發症狀。大多表現為鼻內如茅草刺鼻樣發癢感，或蟻爬行感，或酸脹發癢感。

噴嚏：為鼻敏感次發症狀。往往伴隨鼻癢而噴嚏頻作，連連不止，少則 3 至 5 個，多則 10 至 20 個不等。一般鼻癢越甚，噴嚏越多。

流鼻涕：多為伴隨噴嚏而出現的症狀。鼻涕大多清稀如水，量多不止，少數為白粘鼻涕，嚴重者涕泣俱出。一般噴嚏越多，鼻涕亦多。

鼻塞：當噴嚏流鼻涕發生時，鼻腔內感覺發脹，嚴重時會有短暫鼻塞。若鼻敏感反覆發作，鼻塞亦會越來越嚴重，甚至經常鼻塞不通。

除了這些典型症狀外，有些患者尚有嗅覺減退、眼睛發癢、流眼淚，嚴重者尚會出現輕微氣喘、皮膚發癢、起紅疹、哮喘等。這些症狀的輕重程度大多與鼻敏感症狀的輕重程度有關。

鼻敏感患者尚會有不同程度的困倦乏力、怕冷怕風、易於感冒和上呼吸道感染等。

花粉症屬於鼻敏感嗎？

花粉症屬於變應性鼻炎中的其中一種發病類型，亦屬於鼻敏感的範疇。花粉症主要在春、秋花開花落季節發作，故又稱季節性變應性鼻炎。

花粉症患者一旦發作，鼻癢、流鼻涕、鼻塞、嗅覺減退等症狀大多較為嚴重，而且常常伴有眼睛發紅發癢、皮膚發癢，甚或誘發哮喘等。白天在室外時發作較嚴重，進入室內大多症狀減輕或消失。

因此，患有花粉症者，當遇到發病季節時應當做好個人防護，出門佩戴口罩等會有助於減少發作與減輕病情。

鼻敏感的發作有何特點？

鼻敏感是以鼻癢、噴嚏、流鼻涕、鼻塞為主要表現的慢性發作性疾病，其發作特點是：各種症狀來去迅速，發作突然，消失亦快，遇感再發，反覆無常。

另一個特點是，長年性鼻敏感多在室內發作，一到室外發作減輕或停止；季節性鼻敏感（花粉症）主要在室外發作，進入室內發作減輕或停止。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜