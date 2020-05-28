【港區國安法】鄭若驊：破壞一國兩制的說法站不住腳　人權及自由不是絕對

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大將審議「港區國安法」，律政司司長鄭若驊今於報章撰文指，國家安全從來不是特區的自治範圍，強調人權和自由不是絕對，任何人行使相關權利自由，不得危害有關國家的安全；又形容有指人大就本港維護國家安全的《決定》等同破壞一國兩制的說法是站不住腳，只有國家安全根基牢固，一國兩制才可行穩致遠。

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律政司司長鄭若驊今於《星島日報》撰文，批評將有關人大就本港維護國家安全的《決定》，說成等同破壞一國兩制的說法站不住腳，盲目詆毀與國家安全相關法律亦絕不理性。

她稱，國家安全從來不是特區的自治範圍，有關特區維護國家安全的法律制度和執行機制相關法律，符合《基本法》第18條所指的國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於特區自治範圍的法律。

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文章又指，《基本法》23條規定不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，《決定》沒有取代或廢除基本法23條的規定；而《決定》的第三條明確指出，特區政府應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全法。

對於有意見指國家安全法牴觸《基本法》對人權的保障，鄭若驊則稱，《公民權利和政治權利國際公約》等都有規定，任何人行使相關權利自由，不得危害有關國家的安全，人權和自由不是絕對；而國家安全法的《決定》已指出，全國人大會根據法律和一國兩制方針而決定，切實保障香港居民的合法權益。

她重申，維護國家安全是保障國家長治久安的必然要求，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，一國兩制才可行穩致遠。

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責任編輯：陳正怡