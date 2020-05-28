多間出版社涉合謀訂價售教科書　其中兩出版社准延交答辯書

▲ （經濟日報資料圖片）

競爭事務委員會早前入稟競爭事務審裁處，指商務印書館、聯合出版、天利行書局及其總經理，涉於9年前起，多次在銷售中小學教科書時涉合謀定價及圍標等，案件今(28日)於高等法院進行提訊。商務印書館及聯合出版指因案件複雜，加上受新冠肺炎疫情影響，要求延期呈交答辯書，法官最終批准兩答辯人延期至7月20日呈交答辯書。

4名答辯人包括天利行書局有限公司及其總經理許超明 、商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司。

商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司一方申請延期呈交答辯書，代表律師指早前各答辯人已獲准延遲35天呈交答辯書，惟因本案複雜及涉嶄新法律範疇，需時審核多年來的涉案文件，當中包括招標文件等，加上受新冠肺炎疫情影響，需時獲取指示，以及等候競委會提供有關會面記錄騰本，故要求延期42天呈交答辯書，並坦言若獲法庭準許延期的話，亦不排除日後需要再申請延期。

競委會一方則指早前已同意給予4名答辯人呈交答辯書，而案中其餘兩名答辯人已準時呈交，認為本案基於公眾利益不宜再被拖延，要求法庭各與訟方配合時間表，令案件盡快進入案件管理階段。

法官表示案件橫誇多年及涉多間學校，本案早於3月20日提出，法官最終決定給予兩名答辯人延至7月20日呈交答辯書，法官指前後共有4個月時間，頒令兩名答辯人須如期呈交答辯書。

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記者：林育慧