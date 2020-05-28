【自私乘客】巴士上公然拉低口罩食榴槤　無品大媽被網民圍剿：當自己屋企

▲ 有網民爆料，在巴士上遇到一位大媽，拉低口罩大啖享用榴槤。

新冠肺炎疫症下，市民的衛生意識普遍提高，出入都戴上口罩。但最近就有網民爆料，在巴士上遇到一位大媽，拉低口罩大啖享用榴槤，引來網民劣評四起，更有人反問大媽，是否把巴士當成自己家中。

據Facebook群組「Tai Po 大埔」，有網民分享一張照片，相中可見一名身穿紫衣、粉紅背心的中年女子，正坐在巴士下層最後排位置，拉低口罩，手持榴槤，疑似與另一名女子對話，而兩人中間位置擺放著一袋榴槤。

發帖網民問：「如果你見到咁你會點？」行徑引起一眾網民批評，有網民留言：「當自己屋企咩」、「我好鍾意食榴槤，但係我都會出聲鬧佢」有人就建議發帖者應通知車長。

據九巴網站《乘客須知》，乘客在車廂內應保持清潔，並禁止在車廂內飲食，吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。

較早前亦有網民爆料，自己在乘搭66M巴士時，遇到一名男乘客在車上食通粉，大快朵頤，食到口沫橫飛，食完還要不戴口罩，並在車上遺下垃圾。行徑引起一眾網民批評，指罵他「無公德心」，詳見【下一頁】。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢