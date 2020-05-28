【新冠肺炎】世衞指吸煙者染疫後病情變惡化　較非吸煙者高1.4至2.4倍

▲ 衞生署控煙酒辦公室主管封螢（右二）指出，吸煙者染疫後惡化機會較非吸煙者高1.4至2.4倍。(郭詩詩攝)

疫症之下，不少人都特別注意個人健康，適逢下週日（31日）是「世界無煙日」，世界衞生組織分析美國、韓國、中國等地共7份文獻指出，吸煙者感染新冠肺炎後，其病情惡化為重症的機會，比非吸煙者高1.4至2.4倍。

世衞將每年5月31日訂定為「世界無煙日」。衞生署控煙酒辦公室主管封螢指出，世衞早前召集公共衞生專家的綜合研究分析，當中包括美國、韓國、中國等地7份分析文獻中指出，吸煙者感染新冠肺炎後，其病情惡化為重症的機會，包括進入深切治療部、使用呼吸機與死亡，比非吸煙者高1.4至2.4倍。

文獻共分析約20份研究，研究人數由1千多至逾萬人，報告亦提到其他風險因素包括年長、慢阻疾病、心血管疾病、糖尿病等。

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至於本港有不少人有吸食水煙習慣，封螢指世衞早在3月已指出水煙可促進疫情在社交場合傳播，而疫症下吸食水煙是非常危險。她解釋指，因水煙的器具組件難以在每次使用後徹底消毒，非常適合微生物滋生及傳播，惟現時未有證據顯示酒吧群組是因吸食水煙而染疫。另吸食水煙1小時涉及的煙霧吸入量更是吸食一根煙的100至200倍，呼籲市民不要吸食。她又提到吸煙可導致至少12種癌症，包括咽喉癌、膀胱癌、食道癌等。

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現年63歲的唐先生吸煙長達45年，5年前因喉嚨不適而求醫，後來發現已患癌咽喉癌第3期，期後接受切喉手術，現時需用助講器輔助發聲。他表示，手術後對日常生活影響十分大，包括進食速度減慢、無法進行水上活動，甚至每日洗澡時亦要避免有水進入氣管造口。他呼籲吸煙者盡快戒煙。

另一名曾患咽喉癌的患者鄧先生現年71歲， 因工作關係開始吸煙，吸煙近40年。他於11年前進行切喉手術，導致難以說話及影響社交。

香港耳鼻喉科醫學院教育主任委員魏智文表示，吸煙者患咽喉癌的機會比非吸煙者多達10至20倍，嚴重的患者或需進行切割喉嚨手術，嚴重影響日常社交及進食，他建議吸煙者應盡快戒煙，因除戒煙時間越長患癌風險越低。

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記者：郭詩詩