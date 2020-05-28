教大夥科學館　打造「24小時博物館」

▲ 楊友源的研究團隊近年開發適用於中小學的「遙距實驗室」，技術漸趨純熟。（教大提供圖片）

香港科學館是本港最受歡迎的博物館之一，皆因館內設有可以一起「動手做」的實驗，吸引一家大小入場。

為了進一步推動科普教育，教大科學與環境學系教授楊友源近月與科學館進行夥伴合作，設計了兩款全新與光有關的「遙距實驗室」，長遠目標是將科學館變成「24小時博物館」，科學館休館時，市民亦可手機上網遙距做實驗。

▲ 楊友源與科學館合作設計2款「遙距實驗室」，圖為「偏振現象」實驗。（教大提供圖片）

楊友源笑言，科學館有固定休息日，也不可能全天候開放，但遙距實驗室永不會打烊，更能突破新冠肺炎肆虐下，無法多人共處同一空間的限制。

推兩組實驗 調整網站系統

楊友源指，其近年開發應用於中小學的遙距實驗裝置，技術漸趨純熟，故3月始獲邀合作設計遙距實驗室裝置，不足1個月已完成開發兩組實驗，包括光的「偏振現象」及「激光的反射及折射」，前者可讓大家認識太陽眼鏡的特性，以及電話屏幕在猛烈陽光下變得一片漆黑的原因等。

教大「遙距實驗室」中學生也可做 疫下一機在手即時進行

不過，實驗何時面世仍未有確實日期，楊透露，由於科學館方面擔心屆時吸引太多人使用，館方網站未必能負荷龐大瀏覽量，現正調整網站系統，暫計劃1至2個月後先邀請部分友好學校試用，將來再開放予公眾使用。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅