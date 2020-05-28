商經局成立專責小組檢討港台管治及管理　今年底提交報告

▲ （經濟日報資料圖片）

商經局今日宣布，港台的管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注，港府將成立由一位資深首長級公務員領導的專責小組，檢討港台管治及管理，檢討工作將由今年年中開始進行，預計今年底完成，及後將向商經局提交檢討報告。

商經局指，審計署前年就港台的電視節目收視率及公眾認知率偏低等提出多項重要建議，有關建議至今仍未全面落；而通訊局亦就去年11月20日播出的《左右紅藍綠》，及今年2月14日播出的《頭條新聞》，分別向港台發出「嚴重警告」及「警告」，促請港台嚴格遵守《電視通用業務守則－節目標準》。

當局認為，港台須正視社會各界對其節目以至部門的管治和管理的關注，積極和正面跟進，並作出檢視；遂成立專責小組，由一位資深首長級公務員領導檢討港台包括財務管制、人力資源管理等行政管理，並檢討整體管理制度、工作流程和執行方式，同時設公開客觀機制訂定表現指標和基準，檢視執行審計署建議進度。

專責小組成員包括多個政府職系人員，同時向商經局常任秘書長（通訊及創意產業）負責，不會參與任何港台節目製作或編輯決定。工作將由今年年中開始進行，預計年底完成。在完成檢討工作後，專責小組會向商經局提交報告。

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責任編輯：陳正怡