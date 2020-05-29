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【居屋2019】家庭配額用盡　6月3日到單身申請揀樓

社會 19:50 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

今期居屋共提供4904伙單位。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，至今已售出4,404個單位。房委會今（29日）公布，可供出售予所有家庭申請者的單位，已全部被選購。

之後將輪到一人申請者揀樓，房委會下周三（6月3日）將邀請30位一人申請者獲揀選居屋單位。

房委會今邀請980組綠表家庭出席揀樓，最終全日147名準業主到場，一共賣出32個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,404個單位成交，當中綠表2,227個及白表2,177個。出售的單位包括尚文苑9伙、雍明苑10伙、錦暉苑9伙、旭禾苑4伙。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑所有單位，早前已售罄。

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記者：吳卓峰

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