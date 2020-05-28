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【新冠肺炎】消息：今日無新增確診個案　連續第14日沒有本地感染病例

社會 14:12 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

今日（28日）沒有錄得新增確診個案，衞生防護中心和醫管局下午將不會召開記者會。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（28日）沒有錄得新增確診個案，衞生防護中心和醫管局下午將不會召開記者會。本港至今已連續第14日沒有本地感染病例，至今累計有1,066宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】世衞指吸煙者染疫後病情惡化    較非吸煙者高1.4至2.4倍     

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【齊心抗疫】「港版愛迪生」牙醫伍士銓再研10項醫護抗疫設備　稱紫外綫C機械人25分鐘可消毒20張床

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：陳正怡

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