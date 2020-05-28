涉違禁令兼經營非法賭檔　遊戲機中負責人囚3個月

▲ （經濟日報資料圖片）

政府上月（4月）因應新冠肺炎疫情實施禁聚令及禁止娛樂場所營業，50歲男子涉於土瓜灣一工廈內沒有關閉遊戲機中心而違反禁令，被控違反《預防及控制疾病（業務及處所）規例》及管理賭場罪。涉案負責人今（28日）於九龍城裁判法院承認控罪，裁判官判刑時指，被告明知而犯案，判囚1周，另因管理賭場判監3個月，同期執行。

被告傅保文（50歲），被控於2020年4月15日，在土瓜灣道94號美華工業中心一單位作為遊戲機中心負責人，在該處所違反《預防及控制疾病（業務及處所）規例》第599F章發出的指示，以及於同日同地管理賭場。

案情指，警方接獲情報指有人在案發地點非法賭博及經營無牌遊戲機中心，警方遂進行突擊檢查，發現場內有5部遊戲機及數名賭客，被告承認是負責人，負責開門給客人及管理中心，包括將現金兌換成積分，並儲於積分卡內，以及將積分兌換成現金。警誡下被告指自己「知道魚檔犯法，但我冇錢，所以收800蚊一日睇檔」，並知道違反禁令。

裁判官判刑時指，政府因社會受新冠肺炎疫情影響而禁止遊戲機中心營業，被告明知而犯案，沒有類同案底，就本案及時認罪，就兩項控罪分別判囚1周及3個月，兩罪同期執行。

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記者：林欣樂