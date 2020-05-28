【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物

▲ 陳明恩公布懷孕喜訊。

早前宣布已離開無綫（TVB）的39歲藝人陳明恩，今日在社交平台宣布有喜，跟丈夫造人成功，明恩又在社交網上載拿着超聲波及寫有「Born 2020」字樣的嬰兒衫仔照片，恭喜明恩。

陳明恩今日在IG上，宣布自己將為人母，她並留言︰「好感恩今年神送咗一個好大嘅禮物畀我哋。❤️🤰🏼❤️ 我哋會好努力學習點樣培養呢個小朋友成為祝福別人嘅人。」

明恩又上載了超聲波及寫有「Born 2020」字樣的嬰兒衫仔照片，展示為將人母的喜悅。

▲ 明恩跟丈夫共拿著超聲波照宣布有喜。（取自facebook）

【告別大台】《飛虎之雷霆極戰》成告別作 陳明恩向TVB台前幕後道別

3年前結婚已計劃生B

畢業於香港演藝學院的陳明恩，主修音樂劇，擁有豐富的幕前經驗的她，曾擔任舞蹈員、舞蹈指導、演員、司儀和模特兒。07年開始，陳明恩曾在《同事三分親》中客串一角。

直到13年，因在劇集《老表，你好嘢！》中飾演小茜一角而獲觀眾認識，同年，陳明恩在歌唱比賽節目《星夢傳奇》中奪得季軍，令她有意挑戰樂壇，首支派台歌曲為《異種》。

今年明恩在社交平台正式宣布已於今年2月約滿並離巢，而正在播出的《飛虎之雷霆極戰》就是其告別作。

她說：「咁多年喺TVB工作認識到好多有才華嘅人，結識咗好多好朋友。多謝TVB、樂小姐（樂易玲）、珍姐（曾勵珍）、同事，畀好多機會我同埋教識我好多嘢，喺我人生裡面有著好重要的歳月，我已經好掛住大家。我現剛約滿會休息一陣，稍後會繼續嘗試不同類型的演藝工作，追求一個更進步的自己，期待為大家帶來更多的新鮮感。」

▲ 明恩跟丈夫結婚3年，終將成新手父母。（取自facebook）

陳明恩2017年2月與未婚夫鄭獻 (Eddy) 正式拉埋天窗，當時在牧師以及一眾親戚好友見證下註冊結婚，婚禮以基督教儀式舉行，不少圈中教友如王祖藍、王君馨等都有出席。

當時明恩對生B計劃表示：「婚後想享受二人世界一、兩年先，再計劃生B。」她們如願3年後成功造人。

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