涉去年國慶日黃大仙參與暴動　19歲男生受審辯方質疑「拉錯人」

▲ 被告林子浩（左二、綠衣者）。（經濟日報記者攝）

去年國慶日全港多區有反修例示威活動，19歲學生涉於黃大仙紀律部隊宿舍附近參與暴動，被控1項暴動罪，案件今（28日）於區域法院開審。辯方盤問拘捕被告的警員時質疑，警員追捕被告期間，視線曾被消防車遮擋，其後見黑衣人便拘捕，實際是「拉錯人」，警員否認說法。

涉案被告林子浩被控於2019年10月1日，在黃大仙下邨東頭村道連同其他人參與暴動，被告否認暴動罪受審。

涉案負責拘捕被告的警員楊運球供稱，案發當日下午約1時，他與同僚接報到黃大仙紀律部隊宿舍及警署進行守衛工作。楊供稱，下午約3時半警方防線沿東頭村道推進至黃大仙巴士總站外，近龍慧樓的馬路上推進組成封鎖線。

楊供稱，當時約有200人聚集，有人叫囂及向警方投擲磚頭和雜物，警方曾舉起紅旗指他們正參與非法集結，但他們仍拒絕散去；控方指上述非法集結至少在當時已演化為暴動。

楊續供稱，其後示威者組成傘陣，他與署理督察林華安上前拘捕曾向警方投擲磚頭的被告，楊表示因為被告是當中唯一沒有配戴頭盔的人，而且他曾離開傘陣投擲磚頭，因此他特別認得被告。

▲ 警員楊運球。（經濟日報記者攝）

辯方盤問楊時指出，既然楊認為被告離開傘陣投擲磚頭的一刻如此重要，為何未有在證人供詞中提及，楊解釋印象深刻的只是被告擲磚一刻。

辯方又指，楊上前拘捕被告前，曾有一輛消防車打橫駛過正德街及東頭村道交界，遮擋其視線，他需要繞過消防車才追上被告，質疑他繞過消防車後「見黑衣人就拉」，其實是「拉錯人」，楊否認並指當時沒有見過消防車，並指視線僅離開過被告不足1秒。

辯方問及楊是否留意到被告本來戴著一頂深色的鴨咀帽，楊表示只記得被告是長頭髮，沒有印象見過帽子。案件下午續審。

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記者：楊詠渝