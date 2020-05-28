【開心速遞】第890至第893集劇情預告　龍敢威不支暈倒大小姐回歸接龍集團

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》大小姐龍力蓮為愛情離家出走，退出接龍集團多時。不過，在今晚（5月28日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，大小姐將會霸氣回歸接龍集團？

第890集（28/5）

天娥接掌財務部後不務正業，拖垮俊華、錦松等下屬的表現，敢威遂取消她的職銜，親自接手她的工作。

敢威發現財務部問題極多，唯有與愛詩、俊華等逐一整理，及後決定聘請合適人選接任CFO，然而相關入職條件卻……

二房、三房擔心大權旁落，均想安插自行挑選的人材來出任CFO，他們的履歷遠超敢威的要求，怎料卻被敢威刻意留難而落選。

敢威對CFO之位其實早有人選，可惜此人卻不肯前來應徵。敢威日夜操勞，終於不支暈倒……

第891集（29/5）

龔燁相約若水到人氣餐廳共進晚餐，打算執行密謀的大計，可惜被力蓮破壞。

力蓮對若水寄予厚望，着她要以事業為重，揚言將來會提拔她，並與她商量如何討回虧欠接龍的賬目。若水為秘密討債之事與力蓮忙得不可開交，無法抽空和龔燁見面，龔燁的秘密計劃亦被一拖再拖。

力蓮為追討欠賬無所不用其極，終把欠賬一一追回來，若水更被力蓮激發出熾熱的事業心。

龔燁與若水終於前往人氣餐廳晚膳，他準備實行部署多時的計劃，詎料仍波折重重……

第892集（30/5）

栢菲、Helen等女子組聯誼時突然收到令人震驚的消息，驚聞缺席姊妹與伴侶分手，她們覺得姊妹最近的精神狀態一直如常，遂對「分訊」半信半疑。女子組設法求證消息的真偽，卻找不到當事人。

栢菲等及後從可靠人士口中得悉傳聞屬實，而姊妹卻絲毫不動聲色，遂令栢菲等人充滿疑惑。

楊洋及後談起見到姊妹的情形，栢菲等遂更感憂心……

姊妹寄情工作，要藉此證明自己的實力，她正負責首映禮活動，詎料佈置場地的判頭突然挾帶私逃……

第893集（31/5）

城安隱瞞家人的秘密東窗事發，尚善因此大發雷霆，城安唯有往凌凌的宿舍暫避。

城安及後聽從壯、凌凌的建議向尚善認錯，尚善願意既往不咎，只要城安答應報讀「人生改造課程」。

另邊廂，凌凌亦因朱展答應讓他修讀攝影而參加了同一課程，並與城安一同上課。城安覺得課程雖然有點古怪，卻並不辛苦，而尚善對他更一反常態，待他極好。

城安、凌凌出席課程的最後一堂，此時他們發現教育中心的職員甚為可疑，遂設法尋求真相……