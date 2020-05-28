【好人好事】慈雲山街坊小巴遺失銀包總站逐架搵　遇3位貴人出手相助最終尋回

▲ 慈雲山男街坊在小巴遺失銀包，幸得3位貴人出手相助，最終尋回。

不少人都試過在公共交通工具遺留個人財物，但多數都未能成功拾回。日前有一名慈雲山男街坊，就大意在小巴留下錢包，幸運地接連遇上3個好人幫忙，最終失而復得，非常有人情味！

女乘客主動送上20元

一名男網民於Facebook群組「Tsz Wan Shan 慈雲山」發帖，分享日前接連遇上好人好事的經歷。事主表示自己乘搭小巴時，不慎漏低銀包，其後登上另一架小巴時，司機竟然免費送他到總站找銀包。

當時車上一名女乘客準備下車時，更主動送上20元，希望幫到身上沒有金錢的事主，令他感受到人間有愛：

（女乘客）話希望幫到我，我呆咗......同佢講咗聲唔該晒......

男乘客為他保管銀包

事主抵達小巴總站後，只是六神無主地「逐架車搵」，卻突然接到學車師傅來電。原來是一位先生撿到他的銀包，但「唔放心畀其他人」，於是便代為保管，並通知其學車師傅，再由師傅轉達消息。

事主最後失而復得，並希望借帖文感謝曾協助他的3位好人：

香港人真係好好，如果呢幾位朋友喺Group（群組），好想喺度同你哋講聲「多謝」，雖然素未謀面，真係好多謝你哋幫我。

網民：女乘客雪中送炭

不少網民均認為事主的經歷充滿「正能量」，直指在今時今日的香港難以遇到，亦有街坊認為事件回復以前住慈雲山的人情１味。不少網民大讚事件中的3位好人是「真正香港人」，直言他們熱心助人顯現了香港精神。有人非常欣賞為他送上20元的女孩，認為她的行為「雪中送炭」。

不過亦有其他網民分享自己的心酸經歷，指曾經同樣跌了銀包，由於裡面有學生證，有不明人士將他的證件寄回學校，但裡面的金錢全部不翼而飛。

【答謝恩師】為病兒慳錢著爛鞋日行8公里 老師獲學生夾錢送鞋感動流下男兒淚

【好心有好報】的士兜錯路暖心乘客不計較 落車電腦遺後座司機折返歸還

【雪中送炭】40歲洗碗工養父母孩子開工不足 手停口停遇好心業主免租2個月

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希