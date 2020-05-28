【黃日華喪妻】黃日華父女往殯儀館　為梁潔華辦後事黃芷晴飲泣落淚

▲ 黃日華和黃芷晴首現身。

黃日華昨晚公布太太梁潔華病逝的消息，終年59歲。黃日華和黃芷晴於梁潔華離世後首公開現身，心情沉重。

黃日華太太梁潔華日前病逝，黃日華今天（28日）下午駕駛私人座駕離開住所，車上載有女兒黃芷晴及兩名友人。

眾人一同抵達紅磡世界殯儀館，飽受喪妻之痛的黃日華縱然精神尚可，但戴上眼鏡也難掩紅腫的雙眼。

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▲ 黃日華安慰黃芷晴。（東星圖片）

黃日華稱太太堅強

黃日華回應在場傳媒稱，暫時未定太太梁潔華的出殯日子：「大家有心，這段時間，我們屋企人都互相扶持照顧。」

他提到太太患病期間十分堅強，是勇敢的生命鬥士：「她真是好叻，無論照顧屋企人、事業及照顧動物方面都好堅強，永遠不會向困難屈服。」他並指，太太的頑強生存鬥志，帶給人不要放棄生命的信訊。

全程低頭的黃芷晴心情沉重，被問及母親遺願時不禁落淚，令人心痛。當記者問到可有夢到媽媽，她說：「發夢未有，不過見到有飛蛾，好似懂聽我們的說話，不走。」

▲ 黃日華與黃芷晴首度公開現身。（東星圖片）

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深情黃日華照顧太太梁潔華

黃日華和太太梁潔華相依相愛40年，2013年梁潔華患有急性骨髓性白血病，7年來頑強抗戰，最終不敵病魔。

黃日華為娛圈出名的愛妻號及好爸爸，他跟太太梁潔華於1980年因拍攝《京華春夢》而相識，二人於1982年開始相戀，至1988年結婚，婚後兩年誕下寶貝女黃芷晴。

▲ 黃日華與太太梁潔華相戀40年。（黃芷晴IG圖片）

黃日華為醫愛妻奔波

梁潔華於2013年驗出患上俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」，令她於結婚25周年紀念日要於醫院中度過。當日黃日華於微博上載夫婦25年前合照，且留言：「今天我們結婚了（25年前）！銀婚快樂、永遠恩愛！」

而黃日華近年陪伴太太梁潔華抗癌，多次進出醫院接受化療。更有指黃日華每月花10萬元醫藥費去為太太醫病，故努力返內地登台吸金。

▲ 黃芷晴談及媽媽時忍不住落淚。（黃芷晴IG圖片）

約兩年前，黃日華於內地節目《女兒們的男朋友》裡透露，由於太太曾埋怨他忽略了家庭，令兩母女如過著單親家庭，為此他選擇於高峰時退下火線。

黃日華更於節目作出深情表白，「女兒是沒得選的，但是老婆卻是自己選的，自己娶回來的。所以要給自己選擇的愛人，最好的生活：愛她，保護她，疼她！」

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