【共同抗疫】港燈周五起派發4萬套500元飲食券　220多間食肆適用【內附申請資格及方法】

▲ 港燈宣布將透過社福機構，由明天(29日)起向有需要的基層家庭每戶派發一套總值500元的飲食券。

為紓緩經濟不景對中小企食肆和基層家庭帶來的影響，港燈宣布將透過社福機構，由明天(29日)起向有需要的基層家庭每戶派發一套總值500元的飲食券，到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆使用；每個家庭限領1套，名額共4萬套，飲食券總額達2000萬元。

港燈住宅客戶或港燈供電範圍內的劏房住戶，合乎其中一項計劃便合資格參加。住戶可由本月29日起，預約到指定23間社區中心領取一套20張，每張面值25元的飲食券。即可憑券到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆支付餐飲消費。食肆名單已上載www.hkelectric.com/coupon。

參與「關懷有饍」的食肆遍及港島各區及南丫島，均持有效商業登記證及食物業牌照，並且僱用少於 50 人。食肆種類包括酒樓、茶餐廳、粥麵店、燒味店、快餐店及餅店等，他們均貼上參與「關懷有饍」計劃標誌，以資識別。

▲ 港燈董事總經理尹志田(左)希望透過今次資助計劃協助中小企食肆，同時支援基層家庭的需要，一舉兩得。

考慮到在疫情下社區中心需要採取適當人流控制措施，合資格家庭必須先與參與計劃的23間指定中心的其中一間預約。待確定日期後，只需攜同2020年港燈住宅電費單正本或最近3個月內的劏房租金收據，以及身份證明文件，經社福機構進行簡單登記，便可即時獲發飲食券。每個家庭限領1套，名額共4萬套。先到先得，派完即止。

港燈董事總經理尹志田指出，中小企餐飲業用電量較高，故電費開支相比其他中小企行業高，受近期疫情及社會事件衝擊亦較大。他表示：「我們希望透過今次資助計劃協助中小企食肆，同時支援基層家庭的需要，一舉兩得。」

他稱港燈早前已發信邀請位於港島及南丫島的中小企食肆參與計劃，並透過餐飲業界宣傳，當中 220 多間已率先參加。每張飲食券都有一個二維碼（QR code），持券人士在使用飲食券時，有關食肆會透過特別設計的流動應用程式掃瞄飲食券，確保沒有重複使用。港燈其後會按應用程式錄得的數量，盡快向相關食肆全數支付資助款額。

▲ 每張飲食券都有一個二維碼（QR code），持券人士在使用飲食券時，有關食肆會透過特別設計的流動應用程式掃瞄飲食券，確保沒有重複使用。

尹志田透露，港燈於去年年底宣佈推出「2 加 3 紓緩措施」，先後為 7 萬名低用量非住宅客戶豁免今年頭 6 個月電費加幅、為非住宅客戶提供節能設備資助及容許合資格的商戶延遲 2 個月繳交電費。此外，港燈亦提供津貼予超過 50 間由社福機構營運的社區中心，讓他們為基層家庭或有需要人士籌辦活動時，安排餐飲予與會人士。港燈會以實報實銷的方式向中心發放餐飲費用，每間資助上限 6 萬元。

尹志田表示，連同即將派發的飲食券，2 項餐飲計劃預算合共提供 2,300 萬元資助，既能夠為中小企食肆帶來額外營業額，同時亦裨益弱勢社群。

參與「關懷有饍」的社福機構社區中心名單：

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責任編輯 李志強