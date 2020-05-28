  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國歌法二讀】梁君彥逐3泛民議員　許智峯掉啡色物體膠樽議員稱聞強烈臭味立會報警

社會 15:04 2020/05/28

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

消防接報到立法會會議廳處理許智峯掉出的啡色物體膠樽。(陳永康攝)

立法會今日(28日)早上續會，繼續審議《國歌條例草案》，主席梁君彥三度暫停會議，並勒令朱凱廸、陳志全及許智峯離場。梁君彥表示，朱凱廸在座位上展示一個寫有「最佳主席李慧琼」的紙牌，明顯有反諷意味，認為不可接受。其後民主黨許智峯攜同一袋物品走向主席台，保安阻止他時，一個裝滿啡色物體的膠樽跌出，許隨時踢向主席位置。在場議員指有強烈臭味，立法會清潔工隨時到場消毒，消防及警員其後亦到場調查。

國歌法恢復二讀在即  民主派接力提休會辯論致會議暫停

許智峯事後解釋，是用一袋腐爛的植物抗議，意味本港制度、法治及核心價值已經腐爛，希望給梁君彥及建制派感受腐爛的味道。

議員陳凱欣報稱不適，入院檢查。陳凱欣在社交網站表示，當時會議廳內氣味濃烈，之後多次嘔吐，眼部及皮膚不適，入院檢查。

【國歌法二讀】多區發起示威抗議　截至下午5時半警方已拘捕逾300人

消防表示，已對傳出臭味的物件進行調查，發現當中含有一氧化碳等物質，大量吸入會對人體造成影響。消防亦在會議廳用探測儀器檢查，未有發現其他可疑氣體。

警方指會調查事件有否涉刑事成份，不排除有拘捕行動，案件暫時列作「求警協助」。警方指，到場調查期間，知道氣體可能對在場人士有危險，因此要疏散會議廳和公眾席的人，到確保安全後，已將會議廳交由保安處理。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊玉珠

相關文章

國歌法恢復二讀　張建宗冀議會勿起紛爭
11:45 2020/05/27
國歌法恢復二讀　張建宗冀議會勿起紛爭
【國歌法二讀】多區發起示威抗議　截至下午5時半警方已拘捕逾300人
18:25 2020/05/27
【國歌法二讀】多區發起示威抗議　截至下午5時半警方已拘捕逾300人
【國歌法】民主派批法案罰則重　廖長江：限制合理有限度
19:00 2020/05/27
【國歌法】民主派批法案罰則重　廖長江：限制合理有限度
國歌法 民主黨 梁君彥 立法會

最高瀏覽

愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
20:07 2020/05/27
愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
【食不安心】元朗馳名食店驚現「走地雞翼尖」　員工就地處理雞翼尖污水遍地
16:13 2020/05/27
【食不安心】元朗馳名食店驚現「走地雞翼尖」　員工就地處理雞翼尖污水遍地
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所
12:12 2020/05/27
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所