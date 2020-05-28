【國歌法二讀】梁君彥逐3泛民議員　許智峯掉啡色物體膠樽議員稱聞強烈臭味立會報警

▲ 消防接報到立法會會議廳處理許智峯掉出的啡色物體膠樽。(陳永康攝)

立法會今日(28日)早上續會，繼續審議《國歌條例草案》，主席梁君彥三度暫停會議，並勒令朱凱廸、陳志全及許智峯離場。梁君彥表示，朱凱廸在座位上展示一個寫有「最佳主席李慧琼」的紙牌，明顯有反諷意味，認為不可接受。其後民主黨許智峯攜同一袋物品走向主席台，保安阻止他時，一個裝滿啡色物體的膠樽跌出，許隨時踢向主席位置。在場議員指有強烈臭味，立法會清潔工隨時到場消毒，消防及警員其後亦到場調查。

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許智峯事後解釋，是用一袋腐爛的植物抗議，意味本港制度、法治及核心價值已經腐爛，希望給梁君彥及建制派感受腐爛的味道。

議員陳凱欣報稱不適，入院檢查。陳凱欣在社交網站表示，當時會議廳內氣味濃烈，之後多次嘔吐，眼部及皮膚不適，入院檢查。

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消防表示，已對傳出臭味的物件進行調查，發現當中含有一氧化碳等物質，大量吸入會對人體造成影響。消防亦在會議廳用探測儀器檢查，未有發現其他可疑氣體。

警方指會調查事件有否涉刑事成份，不排除有拘捕行動，案件暫時列作「求警協助」。警方指，到場調查期間，知道氣體可能對在場人士有危險，因此要疏散會議廳和公眾席的人，到確保安全後，已將會議廳交由保安處理。

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責任編輯：楊玉珠