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【暴動案】梁天琦不上訴至終院　同案盧建民已提出申請

社會 15:18 2020/05/28

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據悉，被判監6年的梁天琦不會提出上訴至終審法院。（資料圖片）

本土民主前線前發言人梁天琦就2016年旺角暴動案，被判囚6年，他早前連同同案的盧建民（32歲）及黃家駒（28歲）向上訴庭分別就定罪及刑期提出上訴均被駁回，3人繼續服刑。據悉，被判監6年的梁天琦不會提出上訴至終審法院。至於被判監7年的盧建民，據悉，他已就定罪及刑期申請上訴至終審法院。

上訴庭於今年4月29日頒下書面判決，駁回3人就定罪及刑期申請，並須於28天提出是否上訴至終審法院。據悉，其中盧建民已就定罪及刑期，先向上訴庭申請發出上訴許可終審法院之證明書，有關申請將透過書面進行，毋須開庭處理。

至於梁天琦早前只就刑期提出上訴，據悉，梁不會申請上訴至終院。梁自2018年1月起還押，據了解，梁預料於2022年1月刑滿出獄，盧及黃則分別於2023年1月及本月（5月）刑滿出獄。

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記者：林育慧

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