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【限時劈價】Pricerite實惠會員購物日　全線分店及網店可享優惠價額外85折

精明消費 00:00 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Pricerite實惠會員購物日於5月29日開始！

Pricerite實惠會員購物日將於5月29日至5月31日舉行，會員於全線分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠！會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。

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責任編輯：王芷瑩

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