【限時劈價】Pricerite實惠會員購物日 全線分店及網店可享優惠價額外85折
精明消費 00:00 2020/05/29
Pricerite實惠會員購物日將於5月29日至5月31日舉行，會員於全線分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠！會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。
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責任編輯：王芷瑩