【限時劈價】Pricerite實惠會員購物日　全線分店及網店可享優惠價額外85折

▲ Pricerite實惠會員購物日於5月29日開始！

Pricerite實惠會員購物日將於5月29日至5月31日舉行，會員於全線分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠！會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。

大家可把握3天的優惠期，為屋企增添新家俬及家電，TOPick為大家精選一些減價產品！

STAPLE三趟門四櫃桶衣櫃 原價：$3,999 特價：$3,799 會員價：$3,230

▲ （相片由實惠提供）

不鏽鋼摺疊式雙層曬衣架（承重30kg）原價：$525 會員價：$429

▲ （相片由實惠提供）

TETRIZ 鞋櫃連椅 原價：$3,399 特價：$3,199 會員價：$2,720

▲ （相片由實惠提供）

Tefal 法國特福享宴煎鍋/深煎鍋 原價：$279起 會員價：$195起

▲ （相片由實惠提供）

Imarflex 伊瑪牌 2.6L電子式健康空氣炸鍋 原價：$1,599 會員價：$999

▲ （相片由實惠提供）

會員購物日期間，更可免印花低至3折換購法國品牌LEMAURICE & CO.® ALUMAX行李箱系列，換購成功再送Pink Fong消毒搓手液75ml兩支！

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責任編輯：王芷瑩