【卵巢早衰】月經不規律是卵巢早衰症狀恐不孕　中醫推介食物保養卵巢子宮

▲ 中醫表示，女性卵巢提早衰竭可致不孕。

卵巢提早衰竭，除了可導致不孕，還伴隨不少身體毛病。TOPick訪問了註冊中醫師何慧潔，她表示若女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。何醫師解釋何謂卵巢衰退，拆解卵巢早衰成因及症狀，並介紹有助保養卵巢的食物。

何謂卵巢衰退？

女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程。

一般所說的更年期，多數女性在49歲前後5年停經。

卵巢早衰的定義：40歲前卵巢停止排卵及停經。

何醫師表示，自己所接觸個案中，最年輕病人為一名34歲未婚女性，因為沒有來經半年而求診，進行血液檢查後發現「促卵泡激素」（FSH）偏高，有潮熱、出汗，眠差等症狀。服用中藥後，可2個月左右來經1次，潮熱、汗出等症狀減輕。

卵巢早衰症狀

月經不規律、間隔較長而至，甚至閉經。

不孕。部分患者因不孕就診而發現卵巢早衰。

潮熱、盜汗、陰道乾燥、情緒波動、易怒或抑鬱、性慾下降。

精神不集中或集中力下降。

卵巢早衰帶來的影響

不孕。由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

骨質疏鬆。雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。

抑鬱或焦慮症。由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。

增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

卵巢早衰原因

遺傳因素，家族性卵巢早衰的發病率在不同的人群中報導分別為4%-31%，即母親或姐妹有卵巢早衰，自身有卵巢早衰的機會亦會提高。

基因缺憾，例如：X染色體異常、Turner綜合症。

有卵巢手術史，接受癌症的放療或化療後

有感染史

自身免疫病，例如：愛迪生氏病（Addison’s disease）、甲狀腺疾病、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、白癜風和克隆病等。

不明原因，尚有部分不明原因引起的卵巢早衰。

卵巢早衰高危一族

何醫師表示，中醫認為腎精不足、天癸衰竭的人士較易出現卵巢早衰的情況。因為腎為先天之本，與遺傳有關，而腎亦為元氣之根，主藏精氣及化生天癸。

腎精不足：腎主生殖，是人體生殖系統的根本。腎中所藏之精又為化血之源，月經其實為血液所化；若腎精不足，則不能化生為經血，不能濡養子宮，更不能養育胎兒。

天癸衰竭：女性於14歲左右因身體的天癸到了，開始有月經的到來。一般女性約於49歲因天癸的用盡，月經便會停止，失去生育能力。若女性天癸不足，則會提早迎來閉經問題，即是卵巢早衰。

保養卵巢及子宮的食物

何醫師指，卵巢及子宮的健康與肝腎、氣血有關，建議多吃以下食物保養：

補益肝腎及氣血食物

例子：黑芝麻、黑豆、桑椹子、合桃、枸杞、栗子

原因：腎主生殖，腎精充足，天癸盛時，子宮及卵巢功能才會好，所以可多食補腎臟的食物，黑色入腎。

補血食物

例子：紅棗、桂圓、花膠、豬肝、紅豆、阿膠

原因：月經為每月一次，陰血滿而瀉的過程，陰血不足，會影響月經。進食以上食物，可補益陰血，適合經期前後食用。

適合對象：有血虛症狀如頭暈、面色蒼白、手腳冰冷、月經量少等的女性。

健脾食物

例子：淮山、蓮子、蓮藕、番薯、小米、白米、牛肉、雞肉

原因：脾胃的生成，脾胃好，血氣才好。若想改善子宮卵巢及月經狀況，健康的脾胃非常重要。

適合對象：脾虛的女性，食用症狀如：胃脹、易累、大便軟等。

注意：紅棗、桂圓、花膠、阿膠為滋膩食物，胃脹易腹瀉人士不宜進食。

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記者：黃泳欣