【移居泰國】80後女生移居泰國創社企保育社區　凱兒：泰國有很大的喘息空間

▲ 香港80女生移居泰國後創立社企「在地遊」，希望透過旅遊貢獻當地社區，保育在地文化。

80後香港女生凱兒早於10多年前，便以工作簽證移居泰國任職社企，後來更成立網上旅遊團「在地遊」，透過與當地社區合作設立不破壞生態的旅遊路線，保育當地文化。

要在泰國取得工作簽證不易。她解釋：

當地公司資產要達200萬泰銖（約49萬港元）才可請外國人，而外國僱員亦受最低工資保障，港人為月薪4.5萬泰銖（約1.1萬港元），內地人及台灣人只需3萬泰銖（約7,300港元），一般中小企業不太可能會聘請外國人。

▲ 接觸當地人的過程中，凱兒學懂珍惜所擁有的。（相片：受訪者提供）

凱兒認為，香港人優勢不算強，「論英文及人際網絡，新加坡更好，地理上更近，論語言，這裏有好多會說泰文的中國或台灣年青人來讀大學，然後找工作。若企業需要懂中文的員工，會想請中國人而非香港人，他們想要內地網絡。」

泰國宜居可選生活步伐

凱兒一直關心社會議題，移居前她在港任職NGO，有感行事欠缺彈性，令她萌生成立社企的念頭。「無辦法改變制度，唯有改變自己。若自己仍留在香港，不過打份工賺些收入，跟隨現有制度行事，不是我想做的事。我寧願選擇跳出框框嘗試更多可能。」

▲ 月租3500港元的500呎單位。（相片：受訪者提供）

她曾到不同國家做義工，最後選擇了泰國。原因是她認為泰國宜居：「泰國的生活較容易，文化差距較少。要做社會服務，首先自己要享受當地生活。」

▲ 會所內的Infinity Pool可賞日落美景。（相片：受訪者提供）

泰國生活寫意悠閒，不論居住環境、人與人的關係、工作，都有很大喘息空間。「你可平價租住大單位，星期六日可完全放假，人與人之間不會直接衝突。你可以調較自己的生活步伐，這很重要。香港正正就是無空間無選擇。」

▲ 她的住所設有會所。（相片：受訪者提供）

以住屋為例，她最初搬來泰國，距離巿中心幾個BTS站的300呎單位，只需月租1500港元；現時她居於距離旅遊熱點翟度翟市集附近、BTS沿線的500呎單位，連私人會所，包全屋家具電器，也不過是月租3500港元，住宿豐儉隨意。

社區為本加強村民自主

純商業模式運作的旅行社，有時會為當地社區帶來負面影響。凱兒舉例：「旅遊業者為減低成本，將少數民族村落移至巿中心建成旅遊村，這有兩個壞處，一是以低價人工聘請村民打工，構成剝削，二來將原有文化變成人為建構，破壞保育。」

▲ 本地遊會與當地少數民族合作設計行程。（相片：受訪者提供）

在地遊則冀望透過旅遊加強居社區自主性及文化保育。旅程開展前凱兒都會先花半年時間與當地人建立關係，並以伙伴形式設計行程，讓當地人民成為老闆，並有權拒絕遊客到訪。她認為最重要是當地人能決定發展路向和步伐。

▲ 體驗當地文化的捕蝦。 （相片：受訪者提供）

在地遊曾與泰國北部大型少數民族阿卡族合作，由當地村民教遊客煮傳統食品；也曾帶中學生到貧民窟與當地人一同製作花環體驗半小時才賺到0.5港元的剝削工作。「參與者反思了很多，花環售價不便宜，但製作人的薪水卻很微薄，反映中間商人剝削及貧富縣殊禍害。」

▲ 因應疫情到貧民窟派發口罩、搓手液和日常用品。（相片：受訪者提供）

▲ 帶中學生到貧民窟學製花環，體驗剝削工作。（相片：受訪者提供）

在地遊於去年成立，由凱兒接洽不同團體，有團成行就有利潤，例如一個10人的兩天一夜團，包食宿、導遊，每人團費約1,000港元，扣除必要開支，7成利潤予合作社區，凱兒收取3成。團費視乎人數、行程和客人要求。

疫情影響營業仍感樂觀

疫情影響下，她在原本公司將停薪留職達半年，而在地遊所有旅行團亦告取消。但凱兒仍樂觀：「泰國生活成本低，要我半年無收入在這裏生活是無問題的。現在正思考自己經驗如何與香港有更多連結。」

▲ 出入商場要量體溫，並將到訪資料傳給政府。（相片：受訪者提供）

現時泰國仍處於緊急令下，晚上10時至翌日早上8時的宵禁仍實行中，商場及食肆已逐漸開放，據凱兒觀察，現時巿面大約恢復了四成，若真要到泰國旅行，恐怕也是半年後的事了。

記者：陸明敏