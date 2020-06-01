【兒童健康】全脂奶與低脂奶的迷思　營養師：5歲以上宜選低脂奶品

▲ 註冊營養師周詠苑指出，全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險，5歲以上的兒童及成年人宜飲低脂奶。

「我想請教你，小孩不宜飲用低脂奶嗎？」靜雯有兩個分別8歲及5歲的兒子，她說︰「跟你減磅以來，我一直都飲用低脂奶，但婆婆卻說低脂奶並非『鮮牛奶』，說小孩子應飲用鮮牛奶，昨天她還買了半打玻璃樽鮮奶來我家，但我知道鮮奶即全脂奶……」

我大概猜到那是大家對「鮮牛奶」與「牛奶飲品」的定義所產生的疑慮。

全脂奶增肥胖及高膽固醇風險

「全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險；其實，對於5歲或以上的孩子及成年人，都建議選擇低脂奶品類，包括低脂奶、低脂芝士、低脂乳酪等。」我解釋。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，「牛奶」所含奶脂不得少於3.25%，除奶脂外，當中的奶類固體含量亦不少於8.5%；「牛奶飲品」則指將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，可含食物添加劑或其他成分，當中奶脂含量不得少於0.1%。

低脂脫脂奶也有營養價值

基於這項規例，「低脂奶」、「脫脂奶」因脂肪被除去；添加鈣質、維他命A及D等營養素的「高鈣奶」，因含添加成分，兩者皆只可稱為「牛奶飲品」。只有成分未經改變的鮮牛奶，亦即全脂奶，才可稱為「牛奶」。事實上，低脂或脫脂奶並非所謂「假牛奶」或無營養價值，它們所含的蛋白質、碳水化合物、鈣質等營養素與全脂奶並無差異，反而脂肪量更低，而且加工過程會加入維他命A、D等脂溶性維他命，可彌補脂肪減少後的營養流失，營養成分更均衡。

兒童增磅宜適量飲低脂奶

如想選擇不含添加乳化劑、穩定劑等成分的牛奶飲品，可從產品所列出的成分，看看有否出現這些添加劑的字眼。

我強調︰「即使是過瘦需增磅的孩子，都不應以全脂奶去谷肥他們，高脂肪食物反會令孩子感覺飽滯甚至肚瀉，無助增磅；相反，宜每日飲用2至3杯低脂奶，以增加整體蛋白質及熱量的攝取。」

靜雯繼續說︰「婆婆總認為玻璃樽裝的牛奶，才算是新鮮有益。當年我陀著細仔時，她也這樣督促我多喝牛奶，結果懷孕期我共重了40多磅……」

牛奶的兩種消毒法

其實牛奶除以其脂肪含量分為全脂、低脂或脫脂外，亦因其消毒方法而分為不同種類，一般需雪藏的奶，多用巴士德消毒法（Pasteurization），加熱的溫度相對較低，約為70℃，未能殺滅當中所有有害微生物，所以需冷藏於4℃以下；UHT （Ultra-High Temperature）消毒法的溫度高達135至150℃，可殺滅所有細菌及減低孢子的活躍度，相對保質期較長，一般可達半年或以上。UHT消毒過程會導致維他命B流失，但奶類並非我們攝取維他命B的主要途徑，只要配合均衡飲食，五榖類、肉類、雞蛋等亦足夠提供身體所需。

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