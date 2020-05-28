【冬蟲夏草】冬蟲夏草3款祛病藥膳 護肝明目可治高血壓冠心病【附食譜】
保健美顏 18:34 2020/05/28
冬蟲夏草是生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，為中藥滋補藥的一種，主要功效是補腎益肺，止血化痰。浸大中醫藥學院介紹多款冬蟲夏草養生藥膳，分別有抗衰老、消除疲勞、益智健腦、護膚護髮的功效。
肺部疾病常用藥膳
【冬蟲夏草黃芪烏雞】
材料
- 冬蟲夏草 3克
- 黃芪 60 克
- 烏雞 1隻
製法
- 先將烏雞清潔洗淨，切成小塊備用，再將冬蟲夏草、 黃芪洗淨。
- 然後異同置入砂鍋內，再加入適量清水， 共燉。
- 先用大火煮開，再用小火慢煮，待雞肉熟爛後 即可，食用時加入調味品。
用法
- 佐餐分3至4次服用。堅持服用一個月。
功效
- 補氣益肺，滋腎養血。對於慢支、肺氣腫、慢阻肺、 哮喘病人有效。
心血管疾病常用藥膳
【冬蟲夏草首烏黑豆烏雞】
材料
- 冬蟲夏草 3克
- 製何首烏 10克
- 烏雞 1隻
- 黑豆 50克
- 大棗 10枚
- 黃酒、薑、蔥、 精鹽、胡椒粉 適量
製法
- 首先將烏骨雞清潔洗淨後備用，冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗清潔洗淨備用。
- 然後將冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗放入雞腹內，再將雞置入砂鍋內，加入適量黃酒、蔥段、 薑片及食鹽、清水。
- 先用大火煮開，再用小火慢煮到雞肉熟爛後即可食用。食用時加入適量調味品。
用法
- 佐餐食用。
功效
- 活血化瘀，補腎健脾。防治動脈硬化症，治膽固醇增高症，可治高血壓、血脂異常、高膽固醇、冠心病等。
肝臟疾病常用藥膳
【冬蟲夏草枸杞雞】
材料
- 冬蟲夏草 3克
- 枸杞子 30克
- 母雞 1隻
- 料酒 10克
製法
- 把母雞開膛，洗淨除去內臟；
- 再把冬蟲夏草、枸杞洗淨，一塞裝入雞腹；
- 然後再放入鍋中（雞腹向上），擺上蔥、薑，注入適量水，
- 加鹽、料酒、胡椒，隔水蒸煮2小時後，
- 從鍋中取出，除去薑、蔥，調味後即可食用。
用法
- 每日2次。
功效
- 補精護肝，滋陰明目。對於急慢性肝炎、肝硬化、氣血不足、身體虛弱等有效。
內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。
更多有關冬蟲夏草的資訊，請看：
【冬蟲夏草】冬蟲夏草是蟲或是草？浸大中醫藥學院：生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌
【冬蟲夏草】冬蟲夏草摻化學品造假充斥市面 浸大中醫藥學院教分辨真假
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：羅嘉欣