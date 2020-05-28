【冬蟲夏草】冬蟲夏草3款祛病藥膳　護肝明目可治高血壓冠心病【附食譜】

▲ 3款冬蟲夏草祛病藥膳。

冬蟲夏草是生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，為中藥滋補藥的一種，主要功效是補腎益肺，止血化痰。浸大中醫藥學院介紹多款冬蟲夏草養生藥膳，分別有抗衰老、消除疲勞、益智健腦、護膚護髮的功效。

肺部疾病常用藥膳

【冬蟲夏草黃芪烏雞】

材料

冬蟲夏草 3克

黃芪 60 克

烏雞 1隻

製法

先將烏雞清潔洗淨，切成小塊備用，再將冬蟲夏草、 黃芪洗淨。

然後異同置入砂鍋內，再加入適量清水， 共燉。

先用大火煮開，再用小火慢煮，待雞肉熟爛後 即可，食用時加入調味品。

用法

佐餐分3至4次服用。堅持服用一個月。

功效

補氣益肺，滋腎養血。對於慢支、肺氣腫、慢阻肺、 哮喘病人有效。

心血管疾病常用藥膳

【冬蟲夏草首烏黑豆烏雞】

材料

冬蟲夏草 3克

製何首烏 10克

烏雞 1隻

黑豆 50克

大棗 10枚

黃酒、薑、蔥、 精鹽、胡椒粉 適量

製法

首先將烏骨雞清潔洗淨後備用，冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗清潔洗淨備用。

然後將冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗放入雞腹內，再將雞置入砂鍋內，加入適量黃酒、蔥段、 薑片及食鹽、清水。

先用大火煮開，再用小火慢煮到雞肉熟爛後即可食用。食用時加入適量調味品。

用法

佐餐食用。

功效

活血化瘀，補腎健脾。防治動脈硬化症，治膽固醇增高症，可治高血壓、血脂異常、高膽固醇、冠心病等。

肝臟疾病常用藥膳

【冬蟲夏草枸杞雞】

材料

冬蟲夏草 3克

枸杞子 30克

母雞 1隻

料酒 10克

製法

把母雞開膛，洗淨除去內臟；

再把冬蟲夏草、枸杞洗淨，一塞裝入雞腹；

然後再放入鍋中（雞腹向上），擺上蔥、薑，注入適量水，

加鹽、料酒、胡椒，隔水蒸煮2小時後，

從鍋中取出，除去薑、蔥，調味後即可食用。

用法

每日2次。

功效

補精護肝，滋陰明目。對於急慢性肝炎、肝硬化、氣血不足、身體虛弱等有效。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣