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【冬蟲夏草】冬蟲夏草3款祛病藥膳　護肝明目可治高血壓冠心病【附食譜】

保健美顏 18:34 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

3款冬蟲夏草祛病藥膳。

冬蟲夏草是生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，為中藥滋補藥的一種，主要功效是補腎益肺，止血化痰。浸大中醫藥學院介紹多款冬蟲夏草養生藥膳，分別有抗衰老、消除疲勞、益智健腦、護膚護髮的功效。

肺部疾病常用藥膳

【冬蟲夏草黃芪烏雞】

材料

  • 冬蟲夏草　3克
  • 黃芪　60 克
  • 烏雞　1隻

製法

  • 先將烏雞清潔洗淨，切成小塊備用，再將冬蟲夏草、 黃芪洗淨。
  • 然後異同置入砂鍋內，再加入適量清水， 共燉。
  • 先用大火煮開，再用小火慢煮，待雞肉熟爛後 即可，食用時加入調味品。

用法

  • 佐餐分3至4次服用。堅持服用一個月。

功效

  • 補氣益肺，滋腎養血。對於慢支、肺氣腫、慢阻肺、 哮喘病人有效。

心血管疾病常用藥膳

【冬蟲夏草首烏黑豆烏雞】

材料　

  • 冬蟲夏草　3克
  • 製何首烏　10克
  • 烏雞　1隻
  • 黑豆　50克
  • 大棗　10枚 
  • 黃酒、薑、蔥、 精鹽、胡椒粉　適量

製法

  • 首先將烏骨雞清潔洗淨後備用，冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗清潔洗淨備用。
  • 然後將冬蟲夏草、何首烏、黑豆、大棗放入雞腹內，再將雞置入砂鍋內，加入適量黃酒、蔥段、 薑片及食鹽、清水。
  • 先用大火煮開，再用小火慢煮到雞肉熟爛後即可食用。食用時加入適量調味品。

用法

  • 佐餐食用。

功效

  • 活血化瘀，補腎健脾。防治動脈硬化症，治膽固醇增高症，可治高血壓、血脂異常、高膽固醇、冠心病等。

肝臟疾病常用藥膳

【冬蟲夏草枸杞雞】

材料 

  • 冬蟲夏草　3克
  • 枸杞子　30克
  • 母雞　1隻
  • 料酒　10克

製法

  • 把母雞開膛，洗淨除去內臟；
  • 再把冬蟲夏草、枸杞洗淨，一塞裝入雞腹；
  • 然後再放入鍋中（雞腹向上），擺上蔥、薑，注入適量水，
  • 加鹽、料酒、胡椒，隔水蒸煮2小時後，
  • 從鍋中取出，除去薑、蔥，調味後即可食用。

用法

  • 每日2次。

功效

  • 補精護肝，滋陰明目。對於急慢性肝炎、肝硬化、氣血不足、身體虛弱等有效。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。 

更多有關冬蟲夏草的資訊，請看：

【冬蟲夏草】冬蟲夏草是蟲或是草？浸大中醫藥學院：生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌

【冬蟲夏草】冬蟲夏草10大治療功效　保肝護腎抗癌延緩衰老

【冬蟲夏草】冬蟲夏草摻化學品造假充斥市面　浸大中醫藥學院教分辨真假

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責任編輯：羅嘉欣

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