【小一派位】小一派位結果下周公布　73%獲派首三志願

▲ 教育局宣布，今年小一統一派位結果將郵遞通知家長和學生結果。（資料圖片）

2020年度小一統一派位結果將於下周三至四（6月3日至4日）透過郵遞方式通知家長，教育局發言人今日（28日）表示，本年度共有26,793名兒童參加小一統一派位，當中19,554人獲派首三個志願，滿意率為73%。

自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.4%。

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發言人指曾於本年1月18日或19日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將會在6月3日至4日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如香港郵政人員派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月6日至7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。



「小一註冊證」上印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及時間。因應2019冠狀病毒病的發展，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月9日或6月10日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月11日上午9時至正午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。

發言人提醒家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。辦理入學註冊手續時，家長須將子女的《小一註冊證》交給校方。家長亦須注意，學位一經分派，將不會更改。

如於公布派位結果期間或在註冊日期內，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台有關統一派位或小一註冊的特別安排。

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責任編輯：郭家穎、馮琪雅