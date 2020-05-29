【歎息橋】黃溢濠拍打戲致視網膜鬆脫　隨亡父步伐習武盼當動作演員

▲ 雖然拍打戲幾乎導致失明，黃溢濠還是堅持往動作演員方向發展。

黃溢濠最近在ViuTV頻頻出現，由《打天下》的職業拳手反派阿細，到《歎息橋》的癡情學生阿南，還有在紀錄片形式的劇集《寂寞是幫兇》中分析力強的副導演AJ。

曝光率高應該要開心，但溢濠心情矛盾：「擔心是怕出現得太頻密，怕Viu不再找我。開心在於能夠在短時間內，給觀眾看到三種不同的演繹，亦想大家發掘我的更多面貌。一直希望能夠跳出舒適圈，不想只做外表斯文、正氣的角色，想籍著最近的作品告訴大家，我可以做得更加多。」

三個角色當中，《打天下》的阿細相信是溢濠最有感覺的一個。

去年開拍的電影《一秒拳王》欠缺一名識演又識打的演員，導演趙善恆想起一向有打泰拳的黃溢濠。溢濠只為了一場戲在演出時可顯示出拳手的體格，花費整個月時間操練，其努力和毅力受到武術指導梁博恩賞識，於是向歐錦棠推薦，棠哥看過其演出後便邀請他參演《打天下》。

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▲ 黃溢濠於《打天下》中首次飾演反派角色。（劇照）

拍《打天下》受傷

拍動作片受傷少不免，在拍《打天下》被安排「一打四」的第一場戲，溢濠便受到「重傷」。

在度位期間不慎被對手打中右眼：「被打當下眼球彷彿撞上後腦般，好痛！棠哥馬上問我要否到醫院檢查，但我打開眼睛仍然能夠看到東西，為免阻礙拍攝進度於是繼續工作。隔了兩日發現眼角經常看到閃光才決定到眼科求醫，醫生說我的視網膜與晶狀體有點鬆脫，有盲的風險，建議我立即施手術。」

禍不單行，在休養期間溢濠更因細菌感染雙眼同時發炎，前後休息了一個多月時間才康復。

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▲ 溢濠有意發展成武打演員。（劇照）

學習蔡李佛

不過這亦無阻溢濠再次接演動作片的心，皆因其父是蔡李佛拳的師父，令他有意隨爸爸的步伐進發：「可能有點情意結，從小已想像爸爸一樣厲害，奈何他在我小時候已離開人世，沒有機會跟他學功夫。」

到近年，有些師伯叫他學武，覺得溢濠是家中唯一有機會的接班人：「我亦希望踏著爸爸的足印，幫他推廣武術，同時想了解他為何這樣醉心武術，所以接下來會跟大伯學習蔡李佛。」

此外，溢濠亦有感近代缺乏動作演員：「既然大家都會競爭類似的角色，為何我不去嘗試比較另類、少人想做角色？」

吸引力發則使然，溢濠一有往動作演員方向進發的念頭，剛好就有《一秒拳王》和《打天下》的出現。

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▲ 爸爸畢蔡李佛拳大師，相信溢濠在武術上也有些天份。（湯炳強攝）

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現年27歲的黃溢濠，14歲被導演劉國昌發掘，首部電影《圍城》就擔演男主角。

可是，再次現身大銀幕，已經是5年後的事：「依稀記得《圍城》煞科翌日，起床的時候覺得好空虛，想不到自己到底有甚麼可以做，只想埋位開戲。當時未有將感想告訴電影團隊和導演，因為完全不知道原來想做演員要講出來，要告訴大家我想入行、可以怎樣做。直後到來遇上麥曦茵她才知訴我，同時我亦立志一定要做個好演員。」

▲ 年僅27歲已經出道13年。（湯炳強攝）

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為追夢節衣縮食

出道至今13年，當年隨《圍城》團隊以觀眾身份參加金像獎，去年則以主持身份出席，黃溢濠謙稱：「十多年好少，稱不上（演藝）生藝，自覺只是起點。我非平步青雲，亦非高山低谷，但一直都跟隨自己感覺、步伐去發展，最開心是我至今仍然堅持、沒有一刻想放棄演員的工作，最多只是暫離一下。」

過去多年作品不算太多的黃溢濠，坦言曾有許多節衣縮食的時候：「許多時候接近完全無錢，就會有少少希望、少少收入，每次有放棄的念頭，就會有一點『甜頭』，見能夠繼續就繼續。」不過再省吃儉用，長期沒有收入也很難撐下去，溢濠曾經有半年切切實實地零收入，更一度轉行。

▲ PlayTime是當時的男子偶像團體。（instagram圖片）

當年溢濠與林耀聲、岑珈其與梁曉豐曾組男子組合「PlayTime」，可是組合解散後工作大減：「當時無騷出、無廣告、無電影、無劇集，更加無人識我，於去轉做電影幕後的美術和服裝。除了因為要賺錢過生活，亦希望即使離開幕前也不要走太遠，轉個形式留在電影行業。」

在幕後工作亦令黃溢濠了解更多電影的運作：「電影製作很不簡單，作演員已經好舒服，幕後要在電影開拍前後做許多前期和後期製作，劇組這麼多人照顧我一個演員去做戲，其實最輕鬆、最得到照顧的就是演員。」

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▲ 《寂寞是幫兇》下周將迎來結局。（劇照）

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為生計兼職當售貨員

訪問中黃溢濠更爆出當年辛酸，笑指連經理人也是首次聽到這事：「曾偷偷出去做兼職銷售員，最怕不是被人認得被人取笑，而是怕辜負了身邊幫助我的人。團隊要經營一位演員要付出許多時間和心機，我竟一個『屈尾十』走去轉行，就像推翻之前所有的努力和付出。我不想令他們不開心，但為了生活只能偷偷打工。不過只是很短的時間，同事也不知情。」

直到近年知名度和工作都有穩步上升的趨勢，收入亦變得「正常」：「不能說有很好的生活，但至少我能夠生存，終於可以不用令家人太大負擔。他們以前打來問我不是問我工作怎樣，而是問我夠不夠錢用。」

▲ 最近開始嘗試作劇本創作。（湯炳強攝）

但面對近日因新冠肺炎疫情的影響，身份被動的演員都要做些主動的出擊：「最近整個市都好淡，沒有拍攝的時間我作了新嘗試，開始自己度劇本，因為怕太被動就甚麼沒有發生。我們這一代不應問電影能給我們甚麼，應該問我們能為電影付出甚麼。即使未必能回到當年的電影黃金時代，但至少能慢慢上揚，希望保持做好電影的初衷。」

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記者：陳心怡