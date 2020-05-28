【國歌法二讀】梁君彥對滋擾感失望心痛　會議廳異味已消除4時復會

▲ 梁君彥批有關滋擾行為不負責任。（陳國峰攝）

立法會繼續就國歌法恢復二讀，但民主黨許智峯早前於會議廳內倒瀉泥土，傳出異味，會議一度暫停。立法會主席梁君彥表示，對議員作不負責任的滋擾行為，感到失望及心痛。

梁君彥表示，有關行為影響到立法會聲譽，以及公眾對立法會的期望，秘書處已經報警處理，而他已巡視及了解，會議廳內的異味已經消除，決定下午4時復會。

梁君彥強調，本屆立法會只餘下7星期、6次會議，國歌法外還有很多法案，一旦未完成審議將會失效，而國歌法原預留30小時審議，單是今天已損失約7小時，顯示有部份議員沒有善用審議時間，未來若繼續以此方式開會，或會考慮重新編排時間。

對於許智峯解釋泥土是被保安弄翻，梁君彥稱早已留意許智峯的動作，兩天前曾因異味報警，許智峯向立法會稱是因廚餘，但卻對傳媒稱有腐爛植物，直言有不少證據證明許智峯早有打算，不過他不會猜測，會交由警方處理。

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記者：陳宛彤