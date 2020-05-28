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百年蒸氣車卡展出有望　第二次運送終成功

社會 16:23 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

313號車卡運送到香港鐵路博物館。（Facebook專頁GAKEI.com圖片）

作為香港碩果僅存的蒸氣火車卡，九廣鐵路的313號車卡在荒地「自生自滅」近十年後修復成功，惟去年運送到香港鐵路博物館的計劃失敗，令不少鐵路迷大失所望。但近日有網民發現，車卡數日前已成功運抵博物館，似乎展出有望。

313車卡在深夜運送到香港鐵路博物館。（網上圖片）

313號車卡已是「百歲老翁」，據知在1910年已在服役，在1989年被捐到市政局，2年後再被再送到科學館外展覽。可惜約在1996年，展覽用地需用作興建歷史博物館新大樓，車卡無奈送到茶果嶺道存放。

然而，車卡似被流放，無人問津並荒廢，直至近年才由康文署金屬文物修復員需負責修復。

313號車卡去年已經完成修復並計劃運到香港鐵路博物館長期展出。然而，由於運送自貨車未能進入博物館，運送工程宣告失敗。

直至近日，有網民發布照片，指313車卡終於順利運抵博物館，似乎這個百年老車卡，在不久的將來便能和大家見面。

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記者：陳梓蔚

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