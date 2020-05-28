【飲食速報】尖沙咀酒店餐廳6至8時歡樂時光　$128嘆雞尾酒及4款小食飽覽無敵海景

▲ 馬哥孛羅香港酒店的Cucina意式餐廳推歡樂時光。（相片由酒店提供）

下班後如果可以在海景餐廳與好友飲酒及吃意大利小食，相信會忘記工作的辛勞。由即日起，馬哥孛羅香港酒店的意式餐廳Cucina推出全新意式歡樂時光「Aperitivo」，為上班一族加油！

每晚下午6時至8時的「Aperitivo」歡樂時光，客人可品嚐精選美酒、啤酒、雞尾酒及無酒精雞尾酒，每杯只需HK$128，均附送4款特色佐酒小吃。這裡的環境氣氛都適合商務洽談或與朋友聚會。

▲ 這裡能飽覽維多利亞海港的醉人夜景。（相片由酒店提供）

4款特色佐酒小吃包括番茄洋蔥多士、松露蘑菇薄餅、蟹肉脆筒及鴨肝漢堡，加上一杯酒及迷人海景，也只是HK$128，性價比算高。

Cucina「Aperitivo」詳情：

地址：中國香港特別行政區尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

價目另設加一服務費

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責任編輯：王芷瑩