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社署6月起透過綜援提供失業支援　放寬健全成人資產限額一倍

社會 16:28 2020/05/28

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社署6月起會透過綜援，增加資產限額一倍，以提供失業援助，為期半年。（資料圖片）

社會福利署公布，將由下周一（6月1日）起透過綜合社會保障援助（綜援）計劃提供為期6個月的失業支援，暫時放寬健全人士申領綜援的資產限額一倍至11月30日止；該資產限額將於12月1日起回復至正常水平。
    
行政長官林鄭月娥在4月8日宣布，推行第二輪防疫抗疫措施，其中包括透過綜援系統提供具限時性的失業支援。立法會財務委員會已於4月18日批准有關撥款。
 
社署會暫時放寬健全人士（包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童）申領綜援的資產限額一倍，為期6個月。單身健全成人的資產限額將提升至6.6萬元，至於有健全成人的家庭，資產限額將按成員人數，提升至4.4萬元至17.6萬元不等。
 
此外，根據現行綜援安排，健全人士住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內會獲豁免計算為資產；這項安排亦會適用於是項放寬措施的申請人。

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責任編輯：徐紹軒

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