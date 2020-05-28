【新冠肺炎】衞生防護中心正調查一宗海外回流個案　再多一名確診病人出院

▲ 衞生防護中心正調查一宗海外個案，當中涉及一名66歲女病人。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（28日）沒有錄得新增確診個案，本港至今已連續第14日沒有本地感染病例，惟衞生防護中心正調查一宗海外個案。

個案涉及一名66歲女病人，她曾於3月2日至5月20日到西班牙及於5月20日至26日到英國。她從倫敦到阿姆斯特丹轉機，乘坐荷蘭皇家航空KL887（經濟艙）於5月27日抵港。根據病人提供的資料，她於3月26日曾出現乏力及失去嗅覺和味覺，於3月28日在西班牙接受測試，並對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒呈陽性反應。

病人抵港後直接由香港國際機場送往北大嶼山醫院，其後轉往瑪嘉烈醫院入院接受治理，其呼吸道樣本證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒呈陽性反應，目前情況穩定。中心正與西班牙衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

【新冠肺炎】消息：今日無新增確診個案 連續第14日沒有本地感染病例

醫管局方面，截至今日（28日）中午12時，過去24小時再多一名確診病人出院，為第142號病人，至今共有1,035名確診及疑似病人康復出院。



目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有28名確診病人分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆，為第595號病人，其餘27人情況穩定。

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責任編輯：郭家穎