【人生哲理】快樂沒有永恒　莫樹錦：要珍惜每一刻的快樂

不論回教的Jannah（樂園）還是基督教的Heaven（天堂），除可以跟真主或上帝相遇外，還有兩樣主要共通點：其一是快樂，在人生得不到的快樂，在這裏應有盡有。基督教較着重與神同在的喜樂，而《可蘭經》卻以較多篇幅談及物質性享受的快樂。其二是永恒，世上消失一次後，當然不想再遇上第二度消失，死後不能再死，故此樂園或天堂定必是永恒的。

快樂和永恒都是好事，但永恒的快樂又是否真正的快樂？

跟愛人在一起是快樂，但當需要每天24小時，無時無刻跟愛人在一起，又會否快樂？新冠肺炎疫情下，夫婦被迫長時間一起留家，大城市例如上海、北京等，有律師事務所辦理的離婚個案，在3月份便增加了25%；又以香港為例，沙士過後，2004年離婚率跟2002年相比，便增加了近21%。

人類只能以人體機能去經歷快樂（對天堂的快樂便只能靠幻想），而這份「快樂」實質是大腦皮層的化學作用，幾樣主要Neurochemical（神經化學物質）例如：Dopamine（多巴胺）、Oxytocin（催產素）、Endorphin（內啡肽）、GABA（γ-氨基丁酸）和Serotonin（血清素），讓我們得到不同的歡愉感覺，但既是化學物質便沒有永恒或長久的可能性，按量子物理學任何物質定有半衰期，不論長短總有改變的時候。

既沒有永恒的快樂，珍惜每一刻快樂才是人生真義。

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